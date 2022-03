Winnaar Beste Introductie 2021: Ariel Pods+ RevitaBlack

‘Het segment voor zwarte en donkere kleding is weer tot groei gebracht’

ROTTERDAM - Met Ariel Pods+ RevitaBlack speelt Ariel in op de behoefte van een grote consumentengroep die hun donkere kleding graag langer mooi houdt. Niet zo vreemd dus dat retailers het product uitgeroepen hebben tot Beste Introductie van 2021. Gorka Bemer, director Fabric Care BeNeLux is trots op de winst én uiteraard op het product.

Van harte! Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“Direct bij de introductie hebben we een grote mediacampagne gehad: digitaal, op tv en middels abri’s. Ook zagen we bijvoorbeeld geweldige winkelexecuties. Deze en andere on- en offline uitingen hebben er voor gezorgd dat de consument vanaf de eerste dag van de nieuwe producten wist. Ariel Black heeft een sterke start gemaakt en was al binnen één maand goed voor 10 procent van het nationale segment! Na zes maanden is het belangrijkste wapenfeit dat de introductie het segment voor zwarte en donkere kleding weer tot groei heeft gebracht, nadat het jarenlang onder druk heeft gestaan. Het draagt sterk bij aan de groei van de totale categoriewaarde.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Ariel Pods+ RevitaBlack is een van de instrumenten om in te spelen op het groeiende segment eenheidsdoseringen. Op de winkelvloer zijn ruimte en zichtbaarheid van deze producten op het schap dan onmisbaar – ook wanneer deze producten in actie zijn. Zonder zichtbaarheid geen verkopen, zo simpel is het. Een ander punt is cross-sales. Dit wordt gedreven door bijvoorbeeld geurparels te combineren met RevitaBlack. Unstoppables Ariel zijn dan een goede toevoeging die bewijst incrementele omzet te brengen.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten? Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten?

“Op bijna de totale lijn van Ariel is per begin maart nog een aantal grote innovaties gebracht. Deze zijn gericht op duurzaamheid. De formule is zodanig verbeterd dat kouder gewassen kan worden met behoud van de reinigingskracht én geur. Dit doen we onder andere door de introductie van de CoolClean Technologie. De wastemperatuur is tot 60 procent verantwoordelijk voor de CO2-voetafdruk van een wasbeurt. Het verlagen van de temperatuur is de effectiefste weg om deze flink te verminderen. Uiteraard kan de consument ook in de toekomst blijven rekenen op innovaties die er echt toe doen.”

Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“Ariel is een onmisbaar merk binnen de totale wasverzorgingcategorie. Om op langere termijn de duurzame groei te realiseren binnen dit competitieve segment, zullen innovatieve producten en innovaties binnen bestaande producten en segmenten altijd nodig zijn. De introductie van de RevitaBlack-lijn afgelopen jaar is hiervan een sprekend voorbeeld. Ariel zal hier bovenop blijven zitten.”



Juryrapport:

“Er is veel interesse in dit product – tijdens aanbiedingen loopt het nog beter. Het is een goede toevoeging aan het aanbod dat er al was.”

Bron: Levensmiddelenkrant