Winnaar Beste Introductie 2021: Smaakt Less Carb American Pancakes

‘Dieet én bewuste voeding gaan hand in hand’

ULVENHOUT - Crashdiëten zijn uit, weten ze bij De Smaakspecialist. De Less Carb-producten van Smaakt zijn er dan ook om consumenten te ondersteunen bij de overstap naar een gezonde leefstijl. Celinde van Opstal-Gordijn, marketingmanager bij De Smaakspecialist: “Er mag veel meer aandacht komen voor het concept duurzaam afvallen.”

Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de markt te zetten?

“Relevantie is het allerbelangrijkste. Met de Less Carb-producten van Smaakt kunnen consumenten verantwoord genieten van minder koolhydraten. Het is dé hulp bij verantwoord en duurzaam afvallen. Alle producten bevatten tot wel 80 procent minder koolhydraten dan vergelijkbare artikelen. Bovendien zijn de producten vrij van geraffineerde suikers en rijk aan vezels en plantaardige proteïne. Van muesli, crackers, snacks en broodmixen tot een vezelrijke pasta: Smaakt Less Carb biedt biologische, koolhydraatbeperkte producten voor elk moment van de dag. De hele lijn is fantastisch, maar het feit dat we nu met de Smaakt Less Carb American Pancakes de Beste Introductie 2021 hebben gewonnen, is een kroon op ons werk!”



Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?

“Het was ontzettend tof om mee te maken dat onze Smaakt Less Carb-producten gedurende het jaar steeds breder opgenomen zijn en dat de rotatie steady is blijven doorgroeien. Net zoals dat de producten 100 procent biologisch en daarmee duurzaam zijn, leveren wij op deze manier ook een duurzame groei voor onze klanten.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Bij de Smaakspecialist staan we nooit stil. We zijn achter de schermen volop aan het doorontwikkelen op de Less Carb-lijn. Er zit gewoon zoveel potentie in deze categorie! Crashdiëten zijn uit, Less Carb is er om consumenten te ondersteunen bij de overstap naar een gezonde leefstijl met producten die zijn gemaakt met aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Zonder concessies te doen op smaak.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“Er mag veel meer aandacht komen voor het concept ‘duurzaam afvallen’. Millennials en Generatie Z consumeren veel bewuster en deze groep groeit. Tot dusver voldeed het aanbod in afslankproducten niet aan hun wensen, maar ook deze consumenten krijgen te maken met de wens of noodzaak om gewicht te verliezen. Vanuit Smaakt bieden wij onder andere koolhydraatarme recepten, om de consument te laten zien dat dieet én bewuste voeding hand in hand gaan.”



Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?

“Onze Smaakt Less Carb-producten liften mee op het succes van Smaakt. Uit onderzoek weten we dat Smaakt zowel door mannen als vrouwen geconsumeerd wordt. Bovendien zijn onze consumenten enorm loyaal: 75 procent van onze consumenten koopt ons minstens één keer per maand! Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij een stabiele – en duurzame! – basis hebben om op de schappen te blijven staan.”



Juryrapport:

“Producten die minder koolhydraten bevatten verkopen goed. Het is een trend die we zien binnen voeding en consumenten verdiepen zich er in.”

Bron: Levensmiddelenkrant