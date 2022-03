Winnaar Beste Introductie 2021: Unilever wint 7 awards

‘Marketingfilosofie get on the frontline draait om pijnpunten van consumenten oplossen’

ROTTERDAM - Het grote voedingsmiddelenbedrijf Unilever is continu bezig nieuwe innovaties op de markt te brengen en bestaande producten te vernieuwen. Dit jaar valt de fabrikant maar liefst zeven keer in de prijzen met de Beste Introducties 2021. Ivo Ikkersheim, business operation lead, reageert op de overwinning.

De winnende producten: De Vegetarische Slager vegan Ereburger, Magnum Double Gold Caramel Billionaire,Knorr groentewraps wortel en biet, Cif Power & Shine spray, Robijn Dry Wash, Ben & Jerry’s Cookie Dough Twist en Lipton Ice Tea Green Zero & Peach Zero



Unilever heeft maar liefst zeven awards gewonnen, van harte gefeliciteerd! Waar moet een succesvolle introductie aan voldoen?

“Bij de introductie van een product staat altijd de behoefte of wens van de consument centraal. Daarnaast is voor ons als voedingsmiddelenbedrijf smaak natuurlijk essentieel. Dit zie je ook terug in onze innovaties waar we bijvoorbeeld de hoeveelheid suiker verlagen. Dit doen we altijd op een manier dat het niet ten koste gaat van de smaak. Zo bevat Lipton Green & Peach Zero Sugar geen suiker, maar is de smaak nog steeds zoals je gewend bent van Lipton. Voor de consument een makkelijke manier om minder suiker binnen te krijgen. Steeds meer consumenten maken de overstap naar de zero-sugarvarianten. Daarnaast hebben we introducties op de markt gebracht die de consument helpen om de eigen milieu-impact te verlagen. Zoals met Robijn Dry Wash, een innovatie die goed aanslaat. We ontdekten dat 40 procent van de kleren die mensen wassen eigenlijk niet vies is. Met Robijn Dry Wash kun je makkelijk je kleren opfrissen tussen wasbeurten in. Dat zorgt ervoor dat je de was nog even kunt uitstellen en niet onnodig water en energie verbruikt. Maar ook Cif Ecorefill is een goed voorbeeld, waarmee we een tien keer geconcentreerde propositie hebben ontwikkeld die dezelfde resultaten geeft als die je gewend bent van Cif, maar tegelijkertijd 75 procent plastic bespaart. Ook in de categorie ijs speelt duurzaamheid een grote rol; zo maken we in de Ben & Jerry’s Rain-Dough Cookie Dough Twist alleen gebruik van Fairtrade ingrediënten en komt onze zuivel van lokale boeren. Ten slotte moet een introductie een duidelijke purpose met zich meedragen en dat zie je bij alle winnende introducties van Unilever. Zo maken we met de Knorr Veggie Wraps het makkelijker om iets meer groente binnen te krijgen, inspireren we om vleesconsumptie te verminderen met de vegan Ereburger van De Vegetarische Slager, en zorgen we met de Magnum Double Gold Caramel Billionaire voor een klein ‘ moment of pleasure ’.”





Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, wat waren de hoogtepunten van deze winnende producten?

“Gezien de verschillende introducties, zijn er een aantal punten te noemen. Natuurlijk is de samenwerking met de retailers enorm belangrijk om een introductie op de juiste manier neer te zetten. Daarom zijn we ook blij met de positieve reacties vanuit die groep én het enthousiasme onder consumenten. Dat voelt toch als een pluim op je werk. Daarnaast zijn we er trots op dat we additionele waarde aan de categorieën hebben toegevoegd. Niet alleen in volume of door nieuwe gebruikers aan te trekken, maar ook doordat we nieuwe gebruiksmomenten hebben gecreëerd, zoals met Robijn Dry Wash. Ook kijken we tevreden terug op de prachtige campagnes die we hebben neergezet om de introducties onder de aandacht te brengen. De eerste tv-campagne van De Vegetarische Slager bijvoorbeeld, waarin de nieuwe Ereburger en de missie ‘ Sacrafice Nothing ’ werden uitgelicht. Ook op gebied van online delivery hebben we met De Vegetarische Slager en Deliveroo een mooie samenwerking gehad, waarin we samen het online restaurant De Vleesch Lobby hebben geopend. Magnum heeft afgelopen zomer een impactvolle campagne gehad waarin zij een exclusieve samenwerking had met Miley Cyrus en Gravin Eloise van Oranje. In deze laatst genoemde samenwerking hebben we middels de pop-upexpositie LAYERED in de Beurs van Berlage aandacht gevraagd voor stereotyperingen en de kracht van zelfexpressie gevierd. Zo zie je dat we in al onze communicatie niet alleen aandacht geven aan de producten, maar ook aan de belangrijke boodschap eromheen.”



Wat kunnen we dit jaar verwachten van Unilever?

“We komen dit jaar weer met veel mooi nieuws voor de consument en retailer. Voor een deel zal dit een verrassing blijven, maar een klein tipje van de sluier kunnen we wel oplichten. We zullen een goede balans brengen tussen het vernieuwen van klassiekers, zoals de Magnum Almond Remix waarin we zullen laten zien dat de smaak van een klassieker samen met iets nieuws verrassend lekker kan zijn. En voor Ben & Jerry’s staat het jaar in het teken van de Sundae’s. Een nieuwe variant binnen ons bekende segment met heerlijke chunks en swirls en een slagroomijslaag om het geheel af te toppen. Een smaak die vernieuwing en excitement zal brengen binnen de categorie. We gaan verder met het verbeteren van onze producten en het suiker- en zoutgehalte verlagen. Binnen onze dranken richten we ons op het veranderen van “Zero into a Hero” met Lipton Ice Tea. Daarnaast kun je meer plantaardige innovaties verwachten in het vleesvervangersschap, waar de consument zélf mee aan de slag kan gaan. Zo hebben we net ons nieuwe vegan Gehacktmanschap gelanceerd. Een ambachtelijk product met alle eigenschappen van dierlijk gehakt: kneedbaar en sappig. Speciaal voor de (thuis)chef die graag z’n eigen draai geeft aan een gerecht. Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees hebben we dit jaar de stap van directe bezorging vanuit een ‘dark kitchen’ gemaakt naar de opening van De Vleesch Lobby als fysiek pop-uprestaurant in Rotterdam op 7 maart. Hier kan iedereen gedurende acht weken genieten van heerlijk nieuw vleesch. Oftewel: plantaardig vleesch met de beleving van dierlijk vlees. Het is daarnaast ook mogelijk om de menukaart in huis te halen middels een bestelling via Uber Eats en Gorillas. Daarnaast kijken we ook naar andere nieuwe online kanalen om zo heerlijke vegetarische of vegan gerechten te bezorgen. Voor jou als thuischef via bijvoorbeeld HelloFresh of voor als je van een heerlijke kant-en klaarmaaltijd houdt. En met onze eigen online Ice Cream Shops kunnen consumenten hun favoriete ijs direct bestellen. Zo wordt onze heerlijke Ben & Jerry’s binnen dertig minuten bij de consument geleverd zonder dat het ijs smelt. Hiermee hebben wij het ideale bankmoment gecreëerd voor de consument, zonder dat iemand het huis hoeft te verlaten.”



Wat is jullie strategie om relevant te blijven voor de consument?

“Allereerst door goed te blijven luisteren naar de consument. We hebben daarbij een nieuwe marketingfilosofie gelanceerd binnen Unilever, genaamd Get On The Frontline . Dit is onze manier om naar de wereld te kijken, erin te duiken, bestaande pijnpunten bij consumenten te vinden en onze merken en producten te gebruiken om ze op te lossen, voor het welzijn van mens en planeet. Deze filosofie is gebaseerd op drie principes. Get Real : data en inlevingsvermogen gebruiken om echte problemen op te lossen. Ten tweede, Do Good : ervoor zorgen dat het merkdoel een positieve verandering voor mens en planeet stimuleert. En ten derde, Be Unmissable : ervoor zorgen dat merken opvallen in hun cultuur en goed toegankelijk zijn voor consumenten, kortom: top of mind and first to find.

Innovatie is uiteindelijk altijd key en we blijven investeren in innovaties. Veel daarvan komen uit ons Unilever Foods Innovation Centre, ook wel ‘Hive’ genoemd. Alle wereldwijde foodinnovaties van Unilever komen daar vandaan voor merken als Knorr, Hellmann’s, De Vegetarische Slager en Calvé. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar plantaardige ingrediënten, vleesvervangers, efficiënte gewassen, duurzame voedselverpakkingen en suiker- en zoutverlagingen. Zo zorgen we dat we altijd relevant blijven voor de consument en bijdragen aan een betere wereld. Iedereen kan overigens langskomen op het Hive voor een smakelijke maaltijd, en studenten in de omgeving kunnen er komen om te studeren of te werken. Kom dus een keer langs, dat is zeker de moeite waard.”

Juryrapport Ben & Jerry’s Cookie Dough Twist:

“Ziet er lekker uit en zit in een goede verpakking: dat maakt het aantrekkelijk voor de consument. De verkopen zijn dan ook goed. De samenwerking verloopt soepel en Unilever komt iedere paar weken langs in de winkel.”

Juryrapport Vegetarische Slager vegan Ereburger:

“De vegan Ereburger van De Vegetarische Slager is een groot succes en valt vooral op met promoties.”



Juryrapport Magnum Double Gold Caramel Billionaire:

“De nieuwe Magnum-variant slaat aan bij de consument en valt op door de verpakking. Elke twee à drie weken komt er iemand van Unilever langs om naar het schap te kijken. Dat maakt het een fijne samenwerking.”

Juryrapport Cif Power & Shine Spray:

“De verkoop van Cif Power & Shine Spray van Unilever gaat goed. Vooral tijdens de actieweken wordt het door consumenten extra gekocht.”



Juryrapport Lipton Ice Tea Green Zero & Lipton Ice Tea Peach Zero:

“Het is verbazingwekkend hoe goed de verkoop van de nieuwe Lipton Ice Tea gaat. Er wordt veel naar gevraagd, omdat er geen suiker in zit. De samenwerking met Unilever is goed.”



Juryrapport Knorr Veggie Wraps Wortel en Biet:

“Leuke producten waar klanten veel naar vragen. De verkopen gaan goed en Unilever komt ook op de winkelvloer langs.”

Juryrapport Robijn Dry Wash:

“Het is een gewild product; wasmiddel is altijd nodig en Robijn maakt goede reclames. Ze weten dit nieuwe product prima te presenteren.”







Bron: Levensmiddelenkrant