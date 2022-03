Winnaar Beste Introductie 2021: Lamb Weston Burger Fries

‘Wij weten als geen ander hoe het perfecte fastfoodfrietje naar de consument te brengen’

BREDA - Je favoriete Franse fastfoodfriet, maar dan thuis. Lamb Weston zag hoe graag consumenten frietjes lieten thuisbezorgen tijdens de coronalockdowns en speelde daarop in door diezelfde friet voor thuis te lanceren. Sterker: “We tillen Franse friet naar een hoger niveau.” Dat deze nu ook de prijs voor Beste Introductie 2021 heeft gekregen vinden international key account manager retail Kaatje van den Eijnden en haar team een grote eer.

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze titel?

“We vinden het helemaal super! Het is een eer om wederom de prijs voor Beste Introductie te winnen.”



Waarom is volgens jullie het product gekozen tot Beste Introductie?

“De Burger Fries zijn het perfecte fastfoodfrietje voor thuis; het zijn lange dunne Franse frietjes met een knapperige buitenkant. De frietjes hebben een speciale coating, die ervoor zorgt dat ze net zo goed uit de Airfryer als uit de oven en frituur komen. Met dit product spelen we in op de bewegingen die we in de markt hebben gezien tijdens de coronalockdowns. Consumenten lieten in die periodes steeds vaker fastfoodproducten thuisbezorgen. Lamb Weston produceert de friet voor iedere grote fastfoodketen, dus wij weten als geen ander hoe het perfecte fastfoodfrietje naar de consument te brengen.”



Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“We gaan het product verder ondersteunen in de markt met verschillende promoties en activaties bij retailers, om het nog bekender te maken bij de consument en zo de rotaties te verhogen.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“We hebben bij verschillende ketens kookdemonstraties georganiseerd, samples weggegeven bij online leveringen en specifieke (online) promoties voor dit product opgezet.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Met dit product voegen we pure waarde toe aan de categorie en tillen we Franse friet naar een hoger niveau.”



Juryrapport:

“Het is een opvallende verpakking! En omdat er ‘The Original French Fries’ op staat, proberen veel mensen het graag uit.”

Bron: Levensmiddelenkrant