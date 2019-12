Winnaar Gouden Partner: ‘Dr. Oetker intensiveert bestaande samenwerkingen’

AMERSFOORT - Dr. Oetker grossiert in awards bij de Gouden Partner-verkiezing. Het bedrijf wint er drie in de categorie Bakproducten (voor Omzetprestatie, Meedenken en Succes van introducties) en twee in Vriesvers (Omzetprestatie en Rendementsbijdrage). Twee jaar geleden won het bedrijf alleen in Bakproducten. Gezamenlijk ontwikkelen met de klant is een speerpunt van de afgelopen jaren geweest om de al bestaande samenwerkingen te intensiveren. Dat blijkt gelukt.

Dr. Oetker is in 2018 gestart met een nieuwe categorievisie voor de bakcategorie. “Daarin zijn vijf belangrijke groeidrijvers gedefinieerd. Op basis hiervan hebben we samen met onze handelspartners een plan ontwikkeld op korte en lange termijn, die invulling geeft aan deze groeidrijvers, waarmee we de gestelde kpi’s (key performance indicators) kunnen behalen”, vertelt Nicole Teerink, senior trade marketeer bij Dr. Oetker. “Hiervan zijn de eerste resultaten nu zichtbaar. Enerzijds in de groei van de categorie en business, anderzijds in de waardering die we krijgen met deze prijzen. Ook voor de categorie pizza is het afgelopen jaar een categorievisie ontwikkeld waarin vier groeidrijvers zijn geformuleerd. Het pizzateam is samen met enkele handelspartners gestart met het ontwikkelen van een plan. We streven ernaar om de constructieve samenwerking verder uit te bouwen met onze handelspartners, waarin we goed luisteren om samen groei te realiseren”, aldus Teerink.



De fabrikant blinkt uit in onder meer innovaties. Ieder jaar worden er zo’n 15 tot 20 bakproducten en 10 tot 15 vriesverspizza’s geïntroduceerd in de vorm van innovaties, line-extensions en relaunches. “De innovaties die wij brengen spelen dan ook weer in op de groeidrijvers en relevante consumer insights om zowel de penetratie als de frequentie te verhogen. Afgelopen jaar hebben we ons binnen bakken met name gefocust op innovaties van onze heroes. Dr. Oetker Monchoutaart Kandijkoekjesbodem is hier een prachtig voorbeeld van die nu in de top 5 van de ranking taart staat. Daarnaast hebben we met de Dr. Oetker ijsmixen die we deze zomer hebben geïntroduceerd een nieuw moment geclaimd en een nieuwe kopersgroep getrokken. Binnen pizza is Yes it’s Pizza een van de succesvolste innovaties, omdat dit naast additionele omzet ook nieuwe kopers naar de categorie heeft getrokken. De groentebodem zorgt daarnaast voor een beter imago voor zowel Dr. Oetker als voor de categorie.”



Transparantie

De goede samenwerking met de handelspartners is ook een van de redenen dat Dr. Oetker is uitgeroepen tot Gouden Partner. “Het is belangrijk om gezamenlijk een plan te ontwikkelen, waarin de consument centraal staat, met de juiste schapindeling en een doorvertaling naar activatie op de winkelvloer. Wij zijn hier bij meerdere retailers al vergevorderd mee. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Donutwall die we samen met Jumbo bij Jumbo Foodmarkt Breda en Leidschendam hebben getest om shoppers te inspireren en beleving te creëren. Dit was zo succesvol dat Jumbo het in meer winkels gaat uitrollen”, zegt Anne-Fleur Blom, trade marketeer Bakken. Om de samenwerking verder te versterken adviseert Casper Karenbeld, key accountmanager Dr. Oetker, retailers om meer transparantie te bieden rondom het delen van thema’s, marketingplannen en targets. “Dan kunnen we daar beter op inspelen en op basis daarvan plannen maken. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking opzoeken met de marketingafdelingen van retailers om van hieruit gezamenlijk een betere invulling en doorvertaling van de inspiratie en activatie op de winkelvloer te realiseren. Als voorbeeld; de bakcategorie is niet stand-alone, voor bijna alle items heeft de consument andere producten nodig, van eieren tot fruit. Hiermee kan je op de winkelvloer mooie cross-sells realiseren.”



Dr. Oetker heeft ook gewonnen op het criterium Meedenken op assortimentsniveau. Het bedrijf werkt met verschillende teams waarbij de afdeling Trade Marketing een objectieve rol heeft en hierdoor over de hele categorie kijkt en adviseert, zowel intern als naar en met de handelspartners. “Onze trade marketeers zijn de specialisten van de categorie en maken op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data verdiepingsanalyses en adviezen, separaat van Account Management”, zegt Teerink.



Categorievisie

Het hoogtepunt voor Dr. Oetker binnen bakken is dat er met behulp van de categorievisie weer groei is gerealiseerd. “Na een negatieve trend van drie jaar zijn we terug door de penetratie en frequentie te verhogen. Binnen de pizzacategorie vormen de verschillende prijzen en onderscheidingen voor Yes it’s Pizza en het ontwikkelen van de categorievisie het hoogtepunt.” De belangrijkste trends in beide markten zijn gemak, bewuster eten en anderzijds extreme indulgence. “Daarnaast zien we steeds meer groei in kleine huishoudens. Met zowel onze pizza’s als bakproducten spelen wij op deze trends in. De introductie van Yes it’s Pizza is hier een belangrijk voorbeeld van, waarmee we inspelen op de trend van bewuster eten (meer groenten). Om nog beter op de behoefte van de consument in te spelen, is de gehele range nu vegetarisch gemaakt en ligt deze sinds eind oktober op de schappen. Naast vegetarisch ziet Dr. Oetker ook de sterk groeiende vraag naar vegan producten. “Met de Ristorante Vegan, welke sinds enkele weken verkrijgbaar is, kunnen we ook op deze behoefte inspelen. Een Big Americans XL extra cheese is daarentegen extra groot en rijk belegd, waarmee het extreme indulgence-moment wordt ingevuld.” Met Koopmans Kleintje Appeltaart speelt de fabrikant juist weer in op het groeiende aantal kleine huishoudens en gemak, doordat je minder appels hoeft te schillen en geen bakvorm nodig hebt. “Daarnaast onderscheiden we ons door met succes meerdere touchpoints te creëren, zowel op de winkelvloer als online, door onder andere displays, cross-sells, premiums en virtual bundling.”

Bron: Levensmiddelenkrant