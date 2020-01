Winnaar Gouden Partner: John West ziet categoriegroei als opmaat voor toekomst

UTRECHT - John West heeft wederom de Gouden Partner gewonnen in de categorie vis. Net zoals in 2017 won het bedrijf op de criteria Meedenken op niveau assortimentsgroep en Succes van introducties. “We zijn trots dat we voor de vierde keer op rij Gouden Partner zijn geworden in deze categorie! Een geweldig compliment voor het hele team”, aldus Kai Otten, retail category development manager bij John West.