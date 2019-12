Winnaar Gouden Partner: 'Nestlé houdt altijd rekening met behoeften van jonge ouders'

AMSTELVEEN – Nestlé heeft de Gouden Partner gewonnen in de categorie babyvoeding. Alessandro Pavone, Directeur Babyvoeding bij Nestlé, is heel blij met deze erkenning van klanten. “We hebben er hard aan gewerkt dit te bewerkstelligen en het geeft vertrouwen in onze samenwerking naar de toekomst toe. Graag bedanken we via deze weg al onze partners.”

Op de vraag wat Nestlé onderscheidend maakt, en de reden waarom zij de prijs hebben gewonnen, vertelt Pavone; “we hebben geluisterd naar de feedback van onze handelspartners en kritisch naar onszelf gekeken. Als je een uitdager in de categorie bent moet je de rol van categorie ontwikkelaar in de breedte spelen. We hebben op alle onderdelen de feedback van onze klanten ter harte genomen, we zijn tenslotte een kleine speler in Nederland, en hebben onszelf uitgedaagd om diep in de behoefte van de moderne ouder te duiken. Ouders van vandaag beoefenen het ouderschap niet zoals hun ouders. Generatie na generatie veranderen de gewoonten en prioriteiten. Er is geen frissere categorie dan babyvoeding, we moeten ons erop instellen om met een "voor altijd jonge" doelgroep om te gaan. De categorie Babyvoeding moet evolueren. Wij vinden het erg belangrijk om te innoveren en relevante oplossingen te bieden aan de moderne generatie ouders.

Doelgericht

Volgens Pavone is de beste manier van promotie maken voor babyvoeding advocacy en sampling. “Onze campagnes en aanwezigheid richten zich hierop. Het mooie van deze categorie is dat we een klein deel van de bevolking; ouders van jonge baby's, moeten aanspreken, zeer doelgericht en veelal op het emotioneel meest belangrijke moment in hun leven. Dit vereist voorbereiding en een op maat gemaakte promotiestrategie voor elk deel van het ouderschap. Het enige dat voor ons telt, is de juiste boodschap, op het juiste moment, aan de juiste doelgroep. Om die boodschap over te brengen moeten we ook ons partnership met supermarkten opbouwen. Onze bescheiden positie in Nederland daagt ons uit om altijd inventief te zijn en de categorie ontwikkeling te bieden. Het lokale jonge Nederlandse team met een sterke ondernemersgeest werkt in nauwe samenwerking met onze commerciële partners. We houden altijd rekening met de behoeften van jonge ouders van vandaag.”

Inkopersreactie Erik de Jong categorymanager bij Plus

Volgens Erik de Jong van Plus is de Gouden Partner voor Nestlé een zeer verdiende prijs. "Nestlé blinkt uit in een goede objectieve schapanalyse ter voorbereiding op het schaponderhoud. Dat is echt hun onderscheidend vermogen", meldt categorymanager over de fabrikant in baby- & kindervoeding.

Bron: Levensmiddelenkrant