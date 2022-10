Winnaar Innova Klassiek Coca-Cola: ‘Fuze Tea is een belangrijke drijver in de groei van de categorie ijsthee’

Innova Klassiek 2018-2022

[SPECIAL: INNOVA KLASSIEK] ROTTERDAM - Nog maar net in het bezit van een winnaarsschaal lopen senior brand manager van Fuze Tea bij Coca-Cola Nederland Tim Geelen en zijn collega Thijs de Vos, associate director commercial development home channel bij Coca-Cola Europacific Partners, alvast op hun volgende wapenfeit vooruit. Samen hopen ze met de suikervrije variant van ‘hun’ innovatie Fuze Tea weer in aanmerking te komen voor een Innova Klassiek. Dat zal dan de zoveelste prijs zijn voor de fusie van echte thee, fruit en kruiden.

Hoe doe je dat, een Innova Klassiek winnen?

“De introductie van Fuze Tea heeft alle verwachtingen overtroffen. Zo werd Fuze Tea al uitgeroepen tot ‘Beste introductie 2018’. Dat we nu ook tot winnaar van de Innova Klassiek 2018-2022 zijn uitgeroepen is een kroon op ons harde werk en een geweldig mooie waardering vanuit de markt.”

Wat kunnen jullie vertellen over de ontvangst van het winnende product?

“Fuze Tea is sinds de introductie breed omarmd door de retail. Het belangrijkste blijft de smaak van Fuze Tea – een fusie van echte thee, fruit en kruiden. Die wordt heel goed gewaardeerd en is onderscheidend. Die waardering zien we ook terug bij de consument: maar liefst 60 procent van de mensen die Fuze Tea geprobeerd hebben, koopt het opnieuw. En 54 procent van de kopers geeft aan dat de combinatie van bijzondere smaken hoofdreden is om ijsthee te kopen.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie verder te vergroten?

“De categorie ijsthee groeit al jaren hard. Sinds begin 2022 is de categorie weer verder gegroeid, naar een waarde van 150 miljoen euro. Fuze Tea is daarin een belangrijke drijver; het merk groeide sinds 1 januari met 20 procent in waarde. De groei binnen ijsthee wordt gedreven door koolzuurvrij, suikervrij en speciale smaken. Dit zijn drie belangrijke elementen voor Fuze Tea. Koolzuurvrij en speciale smaken zijn sinds de introductie onderdeel van het succes; sinds begin 2022 hebben we ook twee suikervrije smaakvarianten toegevoegd aan het merk. Hier zullen we in de toekomst ook op doorpakken. Daarmee hopen we natuurlijk een volgende Innova Klassiek te kunnen winnen.”

Welke rol speelt duurzaamheid in de introductie van Fuze Tea?

“Alle Fuze Tea PET-flessen zijn sinds begin 2020 gemaakt van 100 procent gerecycled plastic (exclusief dop en etiket). Sinds maart 2021 worden de kartonnen verpakkingen van Fuze Tea duurzamer geproduceerd door het gebruik van 100 procent verantwoord ingekochte materialen. Maar liefst 95 procent van de kartonnen verpakking is afkomstig van plantaardige grondstoffen, zoals karton en plastic gemaakt van ruwe talloliehars, een restproduct uit de papierindustrie dat van naaldbomen komt. Zo kunnen we de CO2 uitstoot reduceren met 41 procent ten opzichte van de eerdere kartonnen Fuze Teaverpakking. En last but not least: Fuze Tea wordt gemaakt met thee die afkomstig is van Rainforest Alliance Certified-theeproducenten.”

Stephen Ophof

Category manager Plus

“Coca-Cola heeft met Fuze Tea het ijstheeschap een frisse upgrade gegeven. Met unieke smaken en duurzame verpakkingen weet de fabrikant zo weer nieuwe kopers aan zich te binden.”

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant.