Winnaar Innova Klassiek de Smaakspecialist: ‘Duurzaam consumeren is met deze introductie nog toegankelijker geworden’

ULVENHOUT - “Het is onze missie om goede voeding toegankelijk te maken voor iedereen”, stelt Pieter Dirven, ceo van de Smaakspecialist. En met ‘goed’ bedoelt hij niet alleen lekker, maar ook duurzaam. Wat blijkt? Consumenten waarderen dit en genieten vier jaar na de introductie nog steeds van de Crispy Crackers van BioToday. En daarmee win je dus een Innova Klassiek!

Hoe doe je dat, een Innova Klassiek winnen?

“Deze crackertjes zijn sowieso een razend populaire klassieker. Een product dat in bijna iedere voorraadkast te vinden is, om tevoorschijn te toveren tijdens een (onverwachte) borrel of als tussendoortje. Onze Crispy Crackers zijn dan ook nog eens 100 procent biologisch geproduceerd, volledig plantaardig en vrij van palmolie. Als B Corp-organisatie geloven wij namelijk in de kracht en noodzaak van goede voeding voor een leefbare wereld. Het is onze missie om goede voeding toegankelijk te maken voor iedereen. We merken dat steeds meer consumenten op zoek zijn naar een duurzamer alternatief. Met de introductie van deze crackers is de stap naar duurzaam consumeren nog toegankelijker geworden.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie natuurvoeding te vergroten?

“Steeds meer mensen gaan en willen bewuster consumeren. De retailer kan de consument hierbij ondersteunen door de categorie een prominente plek in de winkel te geven. Daarbij merken we dat multi-inzetbare producten, zoals crackers, het goed doen in rotatie. Met meer (schap)communicatie over bijvoorbeeld B Corp, biologisch en verantwoorde voeding help je de consument vervolgens nog beter om een bewuste keuze te maken.”

Wat hebben jullie gedaan om het winnende product te ondersteunen in de afgelopen vier jaar?

“Het belangrijkste is dat de consument ons kent en weet te vinden. Dat kan een uitdaging zijn, daarom proberen we bewustwording rond goede duurzame voeding te creëren. Dat doen we door te inspireren, vaak in de vorm van recepten en mooie product- en receptfotografie. Online zijn we erg actief, vooral BioToday heeft veel volgers op Instagram. Hiermee bereiken we duizenden consumenten met nieuwe recepten, foto’s en blogs. Ook bouwen we met digitale en out-of-homecampagnes aan de merkbekendheid van BioToday.”

Met welke innovatie hopen jullie over vier jaar een Innova Klassiek te winnen?

“Bij de Smaakspecialist zijn we iedere dag bezig met het ontwikkelen van producten die waarde toevoegen en bijdragen aan een betere toekomst voor mens en milieu. Soms springt zo’n product er écht uit. Dat is het geval bij onze BioToday Ging’r, die we in het najaar van 2021 lanceerden. Dit premium drankje bestaat uit 55 procent versgeperst gembersap en is een bron van vitamine C. Het bevat geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en is 100 procent biologisch. De positieve respons vanuit de consument is overweldigend en dit product is zelfs een van onze bestsellers. Vooral in prijs-kwaliteitsverhouding zijn we onderscheidend. We hopen dat dit product over een aantal jaren nog steeds zo populair is en in veel keukens terug te vinden is.”

Kevin Maijenburg

Manager vers bij AH Jos van den Berg



“Deze crackers zijn vrij van palmolie, bevatten geen toegevoegde suikers en zijn biologisch, dé perfecte vervanger voor de ouderwetse crackers, dus.”



