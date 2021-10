Winnaar Innova Klassiek Lactalis: ‘We geven retailers specifiek advies’

Winnaar: Président mini brie, Fabrikant: Lactalis

BREDA - Huishoudens in Nederland worden gemiddeld gezien steeds kleiner en thuis borrelen met vrienden en familie is, mede door COVID-19, gestegen in populariteit. Lactalis speelt uitstekend in op deze trends met de Président mini brie. Een kleine versie van de grote klassieker, ideaal voor kleine huishoudens of voor op een borrelplank. Lactalis wint met dit product de Innova Klassiekaward. Senior product manager Yvonne Bolsius reageert op de overwinning.

Gefeliciteerd met deze winst. Welke ingrediënten zijn volgens jou nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Een kwalitatief product met een toegankelijke smaak die goed aansluit bij de wensen en behoeften van de consument, dat is belangrijk om tot een klassieker uitgeroepen te worden. Daarnaast is het belangrijk om een sterk merk te hebben en speelt ondersteuning vanuit het merk een grote rol. Dat kan door middel van het inzetten van media, bijvoorbeeld een grote tv-campagne, maar ook door activaties op de winkelvloer of met behulp van retailertools, waarbij je kunt targetten om trial te genereren als het product nieuw is.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met dit product?

“Sinds de introductie van Président mini brie hebben we al een hele goede distributie en rotatie weten te behalen. Dat geeft aan dat we met dit product perfect inspelen op de wensen en behoeften van de consument.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

Richard Klarenbeek (sales director) : “Er is een groot aanbod Franse kaasjes, Lactalis adviseert retailers om in het grote brie-segment differentiatie in prijs en kwaliteit te bieden aan de consument.” Yvonne Bolsius : “De Président mini brie is een mooie toevoeging aan het assortiment doordat het product geschikt is voor een grote doelgroep en verschillende gebruiksmomenten. Een sterk herkenbaar merk als Président helpt consumenten daarnaast om hun weg te vinden in het kaasschap.”



Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

Richard: “We werken met alle supermarktformules samen en hebben regelmatig contact met de category managers.

Lactalis adviseert de retailers op basis van IRI-data en de trends en ontwikkelingen. Vervolgens komt daar een duidelijk retailerspecifiek schapadvies uit.”



Wat is jullie strategie om over vier jaar nog steeds met dit product in de schappen te staan?

Yvonne: “Wij verwachten dat de vraag naar Président mini brie onverminderd hoog blijft. Kleinere verpakkingen zijn erg geschikt voor bijvoorbeeld kleinere huishoudens. Onder andere de vergrijzing van de bevolking zal er in de toekomst voor zorgen dat de vraag naar kleinere verpakkingen fors toeneemt. Daarnaast is Président mini brie door zijn kleine verpakking erg geschikt om extra variatie te bieden als onderdeel van de borrelplank, voor consumenten die op zoek zijn naar meer variatie.”

Tom Krijkamp

ASM AH van den Tweel

“De Président mini brie is een uitstekend voorbeeld van een product dat goed inspeelt op de ontwikkelingen die steeds meer gaan spelen, zoals de vergrijzing. Daarnaast is de omloopsnelheid bij ons ontzettend hoog. Een succes!”



Bron: Levensmiddelenkrant