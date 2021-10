Winnaar Innova Klassiek Lenor is voor de geurliefhebber een onmisbaar merk

Winnaar: Lenor All in 1 pods Fabrikant: Procter & Gamble

ROTTERDAM - Lenor pods zijn verkrijgbaar in verschillende geuren, zoals Gouden Orchidee, dat een verleidelijk vleugje vanille heeft en mimosa, honing, akkoorden van roos en romige perzik. Het is onder meer de superieure geurervaring van de wasmiddelcapsules die het product uniek maakt, vindt Gorka Bemer, category manager Fabric Care NL bij Procter & Gamble.

Wat vinden jullie van de Innova Klassiek-winst?

“We zien het als een krachtige erkenning dat de productpropositie aansluit op de wensen van de consument en duurzame groei voor de categorie levert. Een mooie waardering vanuit onze handelspartners.”



Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Binnen de wasmiddelcategorie krijgen relatief weinig nieuwe concepten voet aan de grond. Lenor Pods speelt in op de grote consumentengroep die, naast goede vlekverwijdering, op zoek is naar een geurpropositie voor hun wasverzorging. Lenor Pods heeft hiermee sinds de lancering een significante consumentengroep kunnen aanspreken. Sinds de lancering zijn we daarnaast blijven investeren in verbeterde verpakkingen, communicatie, media en productformulering om de propositie te versterken. Lenor heeft als doel om de consument de perfecte waservaring te bieden. De combinatie van de Lenor wasverzachters en Lenor geurparels maakt het daarmee ook een interessant merk voor onze strategische partners om een brede consumentengroep aan te spreken. Daarnaast zijn de Lenor Pods een van de drijvers geweest van het eenheidsdoseringsegment binnen wasmiddelen. Dit is het enige segment binnen deze categorie dat groeit en bijdraagt aan duurzame categoriegroei.”



Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Lenor Pods combineren het gemak, de duurzaamheid en vlekverwijdering van de eenheidsdosering met een superieure geurervaring. Daarnaast zijn de Lenor Pods te combineren met Lenor wasverzachters en geurparels met exact dezelfde geur.”



Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Zichtbaarheid en ruimte op het schap en in actie zijn essentieel om de potentie van Lenor te benutten. Daarnaast zien we dat het combineren van de drie Lenor-segmenten (wasmiddel, wasverzachters, geurparels) heel goed werkt, doordat een grote groep verschillende consumenten wordt aangesproken en cross-sales wordt gedreven.”



Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Lenor is voor de geurliefhebber een onmisbaar merk binnen de totale wasverzorgingcategorie. Om op langere termijn de duurzame groei te realiseren binnen dit competitieve segment zijn innovatieve producten zoals Lenor Pods essentieel.”

Tom Gouw

Category manager bij Boon Food Group

“Procter & Gamble heeft met dit Lenor-product prima ingespeeld op het groeiende capsulesegment. Ook niet onbelangrijk: het verhoogt tegelijkertijd de waarde per wasbeurt.”

Bron: Levensmiddelenkrant