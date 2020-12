Winnaar Innova Klassiek Procter & Gamble: ‘Zichtbaarheid in de winkel is het belangrijkste’

Innova Klassiek-winnaar: Gillette Fusion ProShield. Fabrikant: Procter & Gamble

ROTTERDAM - Het scheersysteem Gillette Fusion ProShield, een van de meest bekende merken van Procter & Gamble, wint dit jaar de Innova Klassiek. Lieke Tel, senior brand manager Gillette Benelux, onderdeel van Procter & Gamble Netherlands, vertelt wat dit product zo bijzonder maakt en waarom het de Innova Klassiek heeft gewonnen.

Wat vinden jullie ervan om de Innova Klassiek te winnen?

“Gillette streeft er altijd naar om de scheercategorie te doen groeien, in zowel gebruikers als in waarde. Het is dan ook een mooie erkenning om deze prijs te ontvangen voor het blijvende succes van ons beste en meest premium scheersysteem: de Fusion5™ ProShield™.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Gillette’s Fusion5™ ProShield™ spreekt een consumentensegment aan dat op zoek is naar het beste scheersysteem en bereid is om hier iets meer dan gemiddeld voor te betalen. Het scheersysteem blijft door de jaren heen een significante consumentengroep aanspreken en voegt hierdoor belangrijke waarde toe aan de categorie.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Het Fusion5™ ProShield™ Scheersysteem is het beste scheersysteem van Gillette. Het bevat Gillette’s scherpste mesjes voor een scheerbeurt die je nauwelijks voelt. De beschermende strips voor én achter de mesjes beschermen de huid tegen irritatie tijdens het scheren. Daarnaast volgt de handgreep met FlexBall-technologie de gezichtscontouren en krijgt het zo vrijwel elk haartje te pakken. De precisietrimmer op de achterkant van het mesje is geschikt voor de moeilijk bereikbare zones en om de randjes van je baard of stoppelbaard te stylen.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Het belangrijkste element om scheermesjes te verkopen is de juiste executie in de winkel. Scheermesjes staan nooit op je boodschappenlijstje, omdat ze niet ‘op’ raken, daarom moet de consument er in de winkel aan worden herinnerd om nieuwe mesjes te kopen. Voor dit product is dus zichtbaarheid in de winkel het belangrijkste. Dit kan op het schap, bij de kassa, in een display, et cetera.”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Het Gillette Fusion5™ ProShield™ Scheersysteem is een premium product. Gemaakt voor de man die echt het allerbeste systeem wil voor de allerbeste scheerbeurt.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant.

Bron: Levensmiddelenkrant