Winnaar Innova Klassiek Unilever: ‘We hebben de perceptie rond maaltijdmixen verbeterd’

Innova Klassiek-winnaar: Knorr Natuurlijk lekker, Fabrikant: Unilever

ROTTERDAM - Veel groenten, smakelijke specerijen en natuurlijke ingrediënten. De consument is er steeds meer naar op zoek en ook in het schap met maaltijdmixen worden de recepten continu verbeterd om aan de wensen van de markt te voldoen. Unilever heeft met haar merk Knorr de Natuurlijk Lekker-range gelanceerd om binnen de zeer traditionele categorie te innoveren. “Het doel is om de perceptie van de categorie te verbeteren”, reageert Kevin Vermetten, trade category manager Foods bij Unilever.

Wat vinden jullie ervan om de Innova Klassiek te winnen?

“Dit is een mooie blijk van waardering vanuit onze handelspartners. Het is fijn om te horen dat onze innovatieve Knorr Natuurlijk Lekker-range een cruciale rol speelt voor de categorie maaltijdmixen op zowel korte, maar vooral ook langere termijn voor de retailers.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“De categorie maaltijdmixen is een zeer klassieke categorie met traditionele shoppers, waarin innovaties beperkt zijn. Met deze range hebben we destijds de perceptie rondom maaltijdmixen weten te verbeteren door de focus op natuurlijke ingrediënten te leggen. Ons doel is om de perceptie rondom deze categorie te blijven veranderen middels het verbeteren van onze recepturen en het introduceren van relevante nieuwe oplossingen op het schap, zoals vegetarische maaltijdmixen.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Het biedt de consument een alternatief vol met natuurlijke ingrediënten; pure kruiden, smakelijke specerijen en grote stukken groenten die zorgvuldig zijn gedroogd. Dit zorgt voor een natuurlijke smaak zonder toevoeging van smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen. Tevens bevat de lijn duurzaam geteelde ingrediënten, verbouwd met respect voor mens en planeet.”

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?

“Zichtbaarheid en ruimte op het schap naast de reguliere maaltijdmixen zijn cruciaal. Verder is second placement belangrijk, omdat niet elke shopper altijd in dit deel van de winkel komt.”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de categorie?

“Wij zien dat de omzet van de Natuurlijk Lekker-range incrementeel is voor de categorie en zeer beperkt kannibaliseert op bestaande varianten. Met deze introductie kunnen we de traditionele categorie weer relevant maken voor nieuwe shoppers en bestaande shoppers een nog beter product bieden waarmee we waarde creëren.

Uiteindelijk levert de innovatieve range de categorie maaltijdmixen meer shoppers op, meer waarde per product en is het beter voor het rendement van de retailers.”

Jury: Arne Stolwijk - lead category manager Worldfoods bij Albert Heijn

“Consumenten gaan steeds meer op zoek naar producten zonder onnodige toevoegingen en daar speelt Knorr op in. Dit product brengt daarnaast extra waarde voor de categorie door de hogere aankoopprijs.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.