Winnaar Innova Klassiek Vivera: ‘Plantaardige shoarma scoort net zo goed als vleesvariant’

Winnaar: Vivera plantaardige shoarma Fabrikant: Vivera

HOLTEN - Een razendpopulair product, maar dan als een plantaardige variant: Vivera plantaardige shoarma is in de prijzen gevallen en heeft de Innova Klassiek-award in ontvangst genomen. “Onze shoarma werd bij introductie al direct positief ontvangen en de rotatie ging gelijk goed”, vertelt Karin Löwik, marketing manager bij Vivera.

Welke ingrediënten zijn nodig om de Innova Klassiek te winnen?

“Het is een goed product dat een duidelijke consumentenbehoefte invult. Shoarma is populair, en onze plantaardige shoarma smaakt net zo lekker als de vleesvariant. Dat maakt het voor iedereen heel gemakkelijk om de bewuste keuze te maken die beter voor de planeet en je gezondheid is. Verder is goede ondersteuning belangrijk en zorgen wij ervoor dat het product regelmatig in de aanbieding is om nieuwe kopers te bereiken. Ook hebben we activaties gedaan waarbij we consumenten hebben laten proeven, want proeven is geloven. Als je het eenmaal geprobeerd hebt, wordt het snel in het standaardweekmenu opgenomen.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen vier jaar met dit product?

“Onze shoarma werd bij introductie al direct positief ontvangen en de rotatie ging gelijk goed. Ook kwam er al snel vraag naar een grootverpakking. Een hoogtepunt was vorig jaar, toen we in de Food Awards de hoogste beoordeling kregen van het consumentenpanel. Onze shoarma scoorde een 9,5 en kreeg zelfs een hogere score dan Ben&Jerry’s ijs. Dat vonden we echt heel gaaf! En onlangs hebben we onze shoarma bij Normec getest. Ons product scoorde beduidend hoger dan alle andere vega-varianten en net zo hoog als de vleesvariant, een onafhankelijke bevestiging van wat wij al wisten.”



Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?

“We hebben onlangs bij Albert Heijn de kleinverpakking naast de grootverpakking in het schap gelegd. We zien dat de kleinverpakking daar direct goed roteert en niet kannibaliseert op de grootverpakking. Wij raden retailers dus aan om beide varianten op te nemen, omdat er verschillende kopersgroepen zijn die je wilt bedienen. Gezinnen met een grootverpakking en kleinere huishoudens met een kleinere verpakking.”



Hoe hebben jullie de samenwerking met inkopers verbeterd de afgelopen jaren?

“We werken al lang samen met inkopers en hebben een dedicated team dat heel veel kennis en ervaring heeft in de categorie. Vorig jaar hebben we een category manager toegevoegd aan ons team die retailers kan adviseren om nog meer rendement uit het schap te halen. Ook werken we actief samen met inkopers op het gebied van promoties en innovatie. Zo proberen we met hen steeds meer consumenten naar de categorie te trekken.”

Sharon Jongerius

category manager bij Hoogvliet

“Vivera plantaardige shoarma is een artikel dat niet meer weg te denken is uit het schap bij Hoogvliet. Een echte aanvulling op het vegetarische en vegan assortiment.”

Bron: Levensmiddelenkrant