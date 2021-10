Winnaars alcoholvrijprijs Nix & Nix bekend

HAARLEM - Nix & Nix heeft de drie winnaars van de eerste editie van de Dutch Non Alcoholic Spirit Awards bekendgemaakt. De prijsvangers komen uit Denemarken, Engeland en Zweden.

Volgens Nix & Nix blijft de categorie alcoholvrije spirits in Nederland en internationaal hard groeien. Daarom lanceerde de eerste alcoholvrije slijterij van ons land vorige maand de nationale vakprijs waar lokale en internationale merken aan meededen.

“We zien het als onze verantwoordelijkheid de categorie alcoholvrije spirits een extra boost te geven en op zoek te gaan naar de beste smaken en merken in deze categorie”, aldus Wim Boekema, oprichter van Nix & Nix. Hij vertelt Levensmiddelenkrant wat alcoholvrije spirits zijn. “Alcoholvrije sterke drank, borrel, non-alcoholic spirits, het is een hele lading namen voor hetzelfde. In de cocktailscene noemen ze het NAS (Non-Alcoholic Spirits), maar die benaming is weer lastig om zo te benoemen in de slijterij.”



Winnaars

GinIsh won in de categorie Light Spirits. Morten Sorensen, founder van het Deense Ish Spirits zegt over de overwinning: “Ons toegewijde research & developmentteam heeft de grootst mogelijke focus om de beste alcoholvrije dranken ter wereld te maken. Op die manier maken we mindful drinken toegankelijk voor iedereen.”

Three Spirit Livener van Three Spirit uit Londen heeft de prijs in de categorie Aperitief te pakken. De winnaar van de derde categorie Dark Spirits is Gnista, een product van het Zweedse Gnista Spirits. De jury bestond onder andere uit cocktail personality en expert Timo Janse, Mister Cocktail Albert van Beeck Calkoen en Cocktailicious-oprichter en cocktail-influencer Bart Waterschoot. Zij beoordeelden het aantal inzendingen op basis van smaak, verpakking & design en concept. De smaak telde voor 50 procent mee, de andere twee criteria elk voor 25 procent. Volgens Boekema kan ‘Sober October’ nu echt beginnen.



Bron: Levensmiddelenkrant