Winnaars ‘Product van het Jaar 2021’ bekend

Foto: Voted product of The Year Worldwide

AMSTERDAM - De 53 winnaars van de verkiezing ‘Gekozen Product van het Jaar 2021’ zijn bekend. Dit meldt Voted Product of the Year Worldwide vandaag. Dit jaar namen tientallen merken weer deel aan de jaarlijkse productverkiezing en lieten hun allerlaatste producten testen door ruim 10.000 consumenten.

Het gaat om producten die sinds januari 2019 hun marktintroductie beleefden en in Nederlandse winkels verkrijgbaar zijn. De winnaars van deze eretitel mogen het hele jaar het felrode logo van dit kwaliteitskeurmerk voeren in al hun reclamecampagnes, op verpakkingen en op de winkelvloer. Hiermee brengen ze hun producten extra onder de aandacht van het winkelende publiek. Dit jaar is er ook een nieuw logo voor huismerken. Katia Van Eecke, Director of Operations Support bij Voted Product of the Year Worldwide meldt: “Door de goede zichtbaarheid van het logo stijgt de verkoopeffectiviteit van de producten gemiddeld met 25 procent en neemt het aantal kopers toe met zo’n 260 procent.”

Belangrijke criteria

De winnaars springen eruit doordat de producten goed aansluiten op veranderende consumentenbehoefte en heldere informatie geven over de herkomst van producten. Wat ook belangrijk werd geacht is of de deelnemende innovaties inspelen op de behoefte van een bijzondere klantbeleving en wensen op het terrein van gezondheid, gemak en ergonomie. Ook het duurzame karakter van producten werd beoordeeld.

Een paar producten die zijn verkozen tot Gekozen Product van het Jaar zijn Bavaria 0.0 bier, Johma Pittige Tonijnsalade en Royal Club Ginger Beer. Scan de QR code om alle winnende producten te bekijken.

Bron: Levensmiddelenkrant