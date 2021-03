Wiro Sterk nieuwe algemeen directeur Vega Insiders

UDENHOUT – Wiro Sterk is de nieuwe algemeen directeur van Vega Insiders. De enorme groei die vegetarische producten onder de vlag van Meat Insiders is gerealiseerd heeft de directie doen besluiten om deze productgroep separaat in een volledig vegetarische omgeving te produceren en verder te ontwikkelen.