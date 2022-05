YB kiest voor sharefunding om groei te versnellen

DEN BOSCH – YB, dat voorheen onder de naam Yoghurt Barn opereerde, heeft aangegeven in te zetten op internationale expansie in zowel masterfranchise als met haar producten voor retail en foodservice. Hiertoe wordt het bedrijf een coöperatie en zoekt het ambassadeurs om via sharefunding mede-eigenaar van YB te worden. Daarnaast kondigt YB aan geheel plantaardig te worden en zich hierop sterk te gaan profileren.

YB begon als Yoghurt Barn met een vestiging in Utrecht en is in de laatste tien jaar uitgegroeid naar een ‘missie-gedreven’ merk met dertien eigen vestigingen, een internationale tak met masterfranchisepartners en een ready-to-eattak voor een plantaardig ontbijt, lunch of tussendoortje, zowel in retail als in foodservice.

Volledig plantaardig

De laatste initiatieven van YB waren al plantaardig, maar vanaf het tienjarige jubileum in september a.s zullen alle ‘Barns’ een volledig plantaardig aanbod krijgen. Wouter Staal, oprichter en ceo van YB: “Corona heeft ons laten inzien dat we groots moeten denken. We kunnen de impact van ons als mensen, maar ook als ondernemers, gewoon niet negeren. We móeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, hoe oncomfortabel dat soms wellicht ook is. Daarnaast willen we niet bij onze kinderen bekend staan als ‘papa en mama die zoveel yoghurtjes verkochten’. We willen bekend staan om het feit dat we de wereld een stukje mooier hebben gemaakt.” Om dit proces te versnellen kiest YB voor sharefunding. Iedereen die dat wil kan voor 250 euro mede-eigenaar worden.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops