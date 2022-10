Yumami Foods nieuwe eigenaar John Altman

AMSTERDAM – John Altman, biologische popcorn en notenmelangesproducent voor de retail en out-of-home, is van eigenaar gewisseld. Yumami Foods B.V. nam het bedrijf in duurzame tussendoortjes over en stelt bij monde van eigenaar Arnoud Francken de komende jaren uit te gaan pakken met de nieuwe aanwinst.

Francken wil ‘de consument blijven verrassen met lekkere en verantwoorde tussendoortjes’. Na de verkoop van zijn theebedrijf Axxent Masters in Tea in 2019 was hij op zoek naar een merk dat de hartige productcategorie kan verrijken. Hij vond het in John Altman, het merk dat de zussen Julie en Marie Claire van der Lande opbouwden om het schap van tussendoortjes en snacks een duurzame boost te geven.

Eigentijdse hippie

‘John Altman is een eigentijdse hippie uit San Francisco, die graag liefdevolle tussendoortjes

uitdeelt. Hij maakt heerlijke biologische popcorn en lekkere notenmelanges voor de bewuste

consument’, staat in het persbericht over de overname. Bovendien heeft John Altman een duurzame missie; het merk besteedt 1 procent van haar omzet aan het planten van bomen.

