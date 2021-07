Zevende Jumbo City opent in het najaar in Amsterdam

VEGHEL – Jumbo opent in het najaar de deuren van Jumbo City in het winkelcentrum Gelderlandplein in Amsterdam. De nieuwe winkel bevindt zich in het oude pand van Marqt. Hier worden de elementen van de reguliere Jumbo winkel, restaurantketen La Place en Jumbo Foodmarkt gecombineerd.