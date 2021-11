Zoete aardappelen van Hollandse bodem bij AH

ZAANDAM – Albert Heijn heeft door een innovatieve teelt- en bewaartechniek drie maanden lang oranje zoete aardappelen van Nederlandse bodem in het schap. Importeren uit Honduras en Egypte is daardoor niet nodig.

De rassen Orleans en Bellevue worden door twee telers in de Hoeksche Waard geteeld op dertig hectare. De oranje zoete aardappelen zijn begin deze maand gerooid en liggen eind november in het schap.



Techniek

Albert Heijn heeft deze stap mogelijk gemaakt door uitgebreid onderzoek te doen met boeren en telers naar ze zo lang mogelijk aardappelen, groente en fruit van eigen bodem kunnen aanbieden. Innovatieve teelt- en bewaartechnieken zorgen ervoor dat er minder geïmporteerd hoeft te worden, waaronder de zoete aardappel. De techniek, die de twee oranje zoete aardappeltelers hanteren, zorgt ervoor dat precies de juiste bodemstructuur en omstandigheden ontstaan voor de aardappelen. De oranje zoete aardappelen groeien onder zwart folie dat gemaakt is van maiszetmeel. Hierdoor wordt het op natuurlijke wijze afgebroken. Onder het folie loopt de temperatuur voldoende hoog op om de plant goed te laten groeien. In oktober gaat het folie eraf, de aardappelen worden gerooid en gedroogd zodat ze half november in de winkels liggen. De Zaanse formule onderzoekt ook hoe nieuwe bewaartechnieken de oogst langer goed houden om in de nabije toekomst de import-aardappelen af te bouwen.



Bron: Levensmiddelenkrant