Zwanenberg Food Group: ‘Een goede samenwerking moet over meerdere disciplines lopen’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Vleeswaren Criterium : Succes van producten en innovatiesWinnaar : Zwanenberg Food Group

ALMELO - Wederzijds vertrouwen, kennisdeling en een gezamenlijke aanpak moeten leiden tot de beste benadering voor de categorie, stelt Arjan ten Cate. De category development manager houdt zijn partners geen worst voor, want deze opstelling leidt bewezen tot succes. En een welverdiende Gouden Partner voor de vleeswarenfabrikant voor juist dat criterium: Succes van producten en innovaties.

Gefeliciteerd met het winnen van een Gouden Partner! Waar komt de oorkonde te hangen?

“Hij komt te hangen op de marketingafdeling. Daar zal hij ons iedere dag weer motiveren en inspireren om dit succes te blijven nastreven en de lat steeds hoger te leggen.”



Wat maakt dat jullie de prijs in de wacht hebben gesleept?

“Door goed naar de consument te luisteren en geen concessies te doen aan kwaliteit. Je moet op het juiste moment komen met innovaties die appelleren aan de latente consumentenbehoeften. Hierbij moet smaak altijd vooropstaan.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Een goede samenwerking behelst niet alleen de traditionele accountcontacten, maar moet over meerdere disciplines lopen. Waarbij wederzijds vertrouwen, kennisdeling en een gezamenlijke aanpak moeten leiden tot de beste benadering voor de categorie. In de huidige rumoerige tijd met hoge inflatie en grote prijsstijgingen zal deze manier van samenwerken alleen maar belangrijker worden.”



Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie? Wat mogen we van jullie verwachten in de nabije toekomst?

“We blijven investeren in onze categorieën door middel van innovaties en above-the-linecampagnes. Hiermee creëren we gezonde groei en dat is niet alleen gunstig voor onszelf, maar ook voor de retailer.”

“Kips en Huls zijn de hardlopers binnen deze categorie. Veel klanten kopen deze merken.”



Niels Sillen

commercieel expert Jumbo Maripaan Groep

