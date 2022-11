ABN Amro: Consumenten kopen rond de feestdagen meer aanbiedingen

AMSTERDAM – Consumenten gaan rond de feestdagen meer voor aanbiedingen in de supermarkt. Uit een enquête door Q&A Insights geeft meer dan de helft van de deelnemers aan meer aanbiedingen te gaan kopen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ABN Amro onder meer dan duizend consumenten.