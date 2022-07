ABN Amro: Foodsector krijgt het dit jaar nog zwaar

AMSTERDAM – Een analyse door de economen van ABN Amro voorspelt zwaar weer voor een aantal sectoren van de Nederlandse economie. Naast food zullen ook de bouw, industrie, leisure en retail flink geraakt worden.

Grootste boosdoeners zijn de zeer hoge prijzen voor grondstoffen en energie, de snel oplopende rente en het dalende consumentenvertrouwen. Veel bedrijven hebben ook nog coronaschulden en de economie kan flink geraakt worden door een tekort aan gas.

Door de steun van de overheid tijdens de coronacrisis daalde het aantal faillissementen. Ook kregen bedrijven uitstel van de belastingdienst. Vanaf 1 oktober moeten deze uitgestelde belastingen terugbetaald worden. ABN Amro verwacht hierdoor een stijging in het totale aantal faillissementen.

Rentelasten

Voor de sector food verwacht sectoreconoom agrifood Nadia Menkveld geen flink hogere faillissementen. Voornamelijk omdat veel voedselproducenten ook in de coronatijd konden blijven leveren aan de retail toen de horeca gesloten was. In de foodsector zal een deel van de bedrijven te maken krijgen met hogere rentelasten. Menkveld verwacht dat de voedselindustrie daar minder last van zal hebben, vanwege de vele familiebedrijven. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van externe financiering.

Koopkracht

Ondernemers in de voedselverwerkende industrie zullen voornamelijk last hebben van de inflatie. Consumenten zullen andere keuzes gaan maken, door de daling van de koopkracht. Menkveld denk dat ze daardoor minder vaak de horeca zullen bezoeken en in de supermarkt beter op de prijs gaan letten.

Dat gaat voornamelijk bedrijven raken die afhankelijk zijn van leveren aan de supermarkten. In het rapport wordt gesteld dat het soort product, de geleverde volumes en de relatie met de afnemer hierin een grote rol kunnen spelen.

Bron: Levensmiddelenkrant