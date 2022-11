Action ziet omzet met een kwart groeien

ZWAAGDIJK – Non-food discounter Action heeft de Europese omzet in de eerste negen maanden van 2022 zien groeien met 27 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in deze periode bedroeg 6,1 miljard euro. Het bedrijf ziet de omzet van het hele assortiment stijgen. Uitschieters zijn dagelijkse boodschappen en producten die te maken hebben met het toenemende energiebewustzijn van huishoudens in heel Europa.