Albert Heijn viert veertig jaar franchise

ZAANDAM/APPINGEDAM – De eerste franchisewinkel van Albert Heijn startte veertig jaar geleden. Abel Banus startte de eerste franchise in 1981 in Appingedam. Momenteel heeft de Zaanse formule 267 franchisewinkels door heel Nederland, bijna 30 procent van alle winkels. Deze worden bestuurd door 190 ondernemers.

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn, is trots op de ondernemers en dankbaar voor de samenwerking: "Ik geloof in een actieve wisselwerking tussen lokaal ondernemerschap en een sterke landelijke formule. Met de ondernemers, die vaak al generaties lang bij ons zijn, richten we ons op samen groeien door elkaar continu te versterken. Dat heeft ons de afgelopen veertig jaar veel gebracht. Ik verheug me dan ook op de volgende veertig jaar."

Ondernemersfamilie

Daniel Luitjens is voorzitter vereniging Albert Heijn franchise (VAHFR) en runt al meer dan twintig jaar verschillende franchiseformules. “Ondernemen is een prachtig vak dat zich steeds blijft ontwikkelen en ik weet zeker dat we ook de komende jaren mooie stappen vooruit blijven zetten.” zegt hij. Ook Abel Banus, ondernemer van het eerste uur, kijkt tevreden terug: "Veertig jaar geleden belde ik het hoofdkantoor van Albert Heijn om te vragen of ik het AH-logo op de gevel mocht zetten. Ze hadden toen nog geen franchise-winkels maar ik wist wel dat ze erover nadachten. Ik kijk terug op een fantastische periode en ben trots op mijn zoon Erik die het familiebedrijf sinds twintig jaar voortzet."

Jubileumjaar

Albert Heijn viert het jubileum vandaag met taart voor alle ondernemers en collega's in de winkels in Nederland. Het jubileum wordt volgend jaar uitgebreider gevierd, met als de tweede mijlpaal dat jaar: het 135-jarig bestaan van Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant