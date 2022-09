Alles draait om gemak, gemak en nog eens gemak

Technologie in de supermarkt:

[SPECIAL: DE TOEKOMST] NIEUWVEEN - Doen we over dertig jaar nog wel onze boodschappen in de supermarkt? En als die stenen winkels nog bestaan, werkt dat dan nog hetzelfde als nu? De afgelopen jaren hebben supermarktketens de focus gelegd op technologische ontwikkelingen die het doen van boodschappen makkelijker moeten maken. Daar waar de een gelijk een nieuw concept introduceert, houdt de ander het bij een pilot. Levensmiddelenkrant zet de ontwikkelingen op een rij.

We kunnen er al een aantal jaar niet meer omheen: de opmars van technologie op de winkelvloer. Enkele snufjes zijn zelfs al ingeburgerd bij een groot deel van de consumenten. Neem de zelfscankassa, op een enkele supermarkt na zijn ze in elke winkel wel te vinden. Daar waar eerder meer terughoudend werd gereageerd door consumenten, nemen supermarkten inmiddels afscheid van de reguliere kassa’s. Zelfscan krijgt steeds meer ruimte in de winkel. Zo worden we keer op keer gestimuleerd om bij de zelfscankassa onze boodschappen af te rekenen, in plaats van aan te sluiten in de rij voor de caissière.



Een toch wel nieuwe ontwikkeling die de consument al omarmd heeft, is contactloos betalen: ofwel met de pinpas ofwel met de telefoon. Een stap verder gaat het supermarktconcept waarbij je helemaal niet meer langs de kassa hoeft en ‘zo’ wegloopt. Een voorbeeld hiervan in Nederland is te vinden bij Aldi. Afgelopen zomer opende de discounter in Utrecht een Aldi Shop & Go-winkel. Klanten hoeven daar niet eerst langs de kassa. Boodschappen kunnen rechtstreeks vanuit het schap in de boodschappentas worden gezet. Afrekenen gebeurt met een creditcard die aan een app is gekoppeld. Jan Oostvogels, ceo van Aldi, reageerde destijds op het nieuwe concept: “Het past binnen onze strategie als discounter om klanten in staat te stellen zo eenvoudig mogelijk hun boodschappen te doen. We denken met de klant mee over hoe we de winkelervaring nog prettiger kunnen maken. Uit onderzoek weten we dat onze klanten snelle en eenvoudige processen bij de kassa’s waarderen. Ons testfiliaal in Utrecht past daar perfect bij.” Eenvoudig boodschappen doen, daar ligt de focus dus op. Het is een eerste stap richting supermarkten zonder afrekenen. Personeel is er wel aanwezig, maar vooral voor het bevoorraden van de schappen en beantwoorden van klantenvragen.



Waar ligt het?

Albert Heijn ziet ook de vraag naar gemak toenemen en speelt daar door middel van technologische ontwikkelingen op in. Vorige week presenteerde de marktleider een nieuwe functie in de app. “Een van de meest gestelde vragen van onze klanten is ‘Waar ligt dit product?’ In de ‘Vind mijn product app’ kunnen klanten het product intypen dat zij zoeken. De app wijst vervolgens de weg en binnen no-time heb je gevonden wat je zocht. De app volgt het ritme van de wekelijkse mutaties”, vertelt Rob Heesen, directeur Foodservice, Concepten en Realisatie bij Albert Heijn. “Het is (nog) niet mogelijk om de voorraad te zien. Het betreft een pilot waarbij de app getest wordt in vijftig winkels. Vind mijn product past binnen de ambitie van Albert Heijn om door middel van technologie het (online) shoppen makkelijker te maken, klanten te voorzien van gepersonaliseerd advies en klanten te helpen met hun dagelijkse klantvragen waar zij tegenaanlopen bij het doen van boodschappen - zoals tijdgebrek om boodschappen te doen of wachten bij de kassa.”



Experiment

Naast dat er direct nieuwe concepten worden neergezet, zijn formules ook continu bezig met het testen van nieuwe ideeën. Zo ook Jumbo, dat in maart 2021 naar buiten bracht te experimenteren met een slimme winkelwagen. In de pilotfase werd gekeken naar de kansen en beperkingen van een slimme winkelwagen, die registreert welke producten erin worden gelegd. In de toekomst zou het zelfs mogelijk zijn om met behulp van het scherm op de wagen de boodschappen af te rekenen. Tim Hehenkamp, directeur Technology & Data bij Jumbo, zei destijds dat de pilot een voorbeeld is van de visie op de supermarkt van de toekomst. Levensmiddelenkrant heeft Jumbo gevraagd naar de resultaten van de pilot en hoe de formule kijkt naar technologie in de supermarkt. De woordvoerder heeft laten weten dat Jumbo continu kijkt naar de nieuwste innovaties en technologieën om toe te passen in hun dienstverlening. “Zo willen we onze klanten de komende jaren nóg beter bedienen. Die gedachte staat centraal in alle technologische ontwikkelingen binnen Jumbo.”