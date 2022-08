Amazon stopt uitrol van onbemande Fresh-winkels in het VK

LONDEN – De Amerikaanse retailgigant heeft de uitrol van de onbemande Fresh-winkels in het Verenigd Koninkrijk voorlopig gestopt. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times. Volgens een bron die de krant sprak is de tegenvallende omzet in de winkels de oorzaak.

Volgens dezelfde bron is de zoektocht naar nieuwe locaties voor de winkels stopgezet en heeft het bedrijf de onderhandelingen over tientallen locaties onderbroken. Amazon heeft nu negentien onbemande Fresh-winkels, op een na allemaal in Londen. Het bedrijf was van plan om in 2025 meer dan 260 winkels open te hebben.

Scannen

In de onbemande winkels kunnen klanten bij binnenkomst hun telefoon scannen. Ze kunnen dan de boodschappen meteen in een tas stoppen en de winkel verlaten zonder interactie met een kassasysteem of personeel. Om de omzet te laten groeien kregen leden van Amazon Prime 25 procent korting op hun aanschaf in de onbemande Fresh-winkels.

Bron: Levensmiddelenkrant