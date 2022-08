Anastasia Dellis nieuwe general manager Gorillas Nederland

AMSTERDAM – Gorillas Nederland heeft Anastasia Dellis benoemd tot general manager van Gorillas Nederland. Dellis neemt het stokje over van Sadik Cevik.

Dellis heeft al ruim 15 jaar ervaring in de internationale retail. De nieuwe general manager nam eerder tijdens haar functie als commercieel directeur bij Gorillas het Nederlandse assortiment voor haar rekening en zorgde voor stijgende inkoopmarges. Bovendien speelde Dellis een sleutelrol bij de afronding van de samenwerking tussen Gorillas en Jumbo.

Enthousiasme

"Gorillas heeft een fenomenaal succesverhaal geschreven waar ik trots en dankbaar deel van uit mag maken. Samen met het leadershipteam ben ik enthousiast over de mogelijkheid om Gorillas’ weg naar winstgevendheid en versnelde impact voort te zetten. Mijn doelstelling is niet alleen de marktleiderspositie van Gorillas te behouden. Ook de groei van de werknemers die Gorillas hebben gevormd tot het bedrijf dat het nu is staat hier centraal”, zegt Dellis over haar nieuwe aanstelling.

Vertrouwen

Voormalig general manager Sadik Cevik wordt global vice president corporate development, mergers & acquisitions en investor relations. Hij zal samen met cfo Elmar Broscheit verantwoordelijkheid nemen voor Gorillas’ wereldwijde partnerschappen, fusies, overnames en winstgevendheid.

Sadik Cevik spreekt zijn vertrouwen uit over zijn opvolger. "In het afgelopen kwartaal hebben we fors geïnvesteerd in het verder versterken van ons Nederlandse senior management team met sterke specialisten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ongelooflijke team samen met Anastasia de reis naar een winstgevende onderneming in Nederland zal voortzetten”, aldus Cevik.



Bron: Levensmiddelenkrant