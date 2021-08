‘Bijna iedereen spreekt ons aan en wil kennis maken’

Nieuw ondernemersechtpaar voor Jumbo in het Groningse dorp Grijpskerk

GRIJPSKERK – Hendrik Geertsma (36) en Wietske Streekstra (27) namen op 19 juli de Jumbo in het Groningse dorp Grijpskerk over van Johan en Ans Arkema. Laatstgenoemde ondernemersechtpaar stond daar 22 jaar lang aan het roer, nu is het de beurt aan een nieuw koppel om deze uitdaging aan te gaan. Aan Levensmiddelenkrant vertellen zij hoe ze het begin van dit nieuwe avontuur ervaren, wat hun plannen met de winkel zijn en hoe ze banden creëren met de lokale inwoners en verenigingen.

Hoe ben je in deze functie gerold?

Geertsma: “Ik ben twintig jaar geleden begonnen bij de C1000 Oosterwolde van Henk Jan van Zanten. Het was fantastisch om te zien hoe hij de lokale klant voor zich won. ‘Dat wil en kan ik ook’ dacht ik toen. Na mijn studie Retail Management begon ik bij de Maripaan groep waar ik de processen en het ondernemerschap leerde. Daarna heb ik alle interne opleidingen gevolgd van Jumbo. Vijf jaar geleden kreeg ik van John Macleane de kans om een filiaal te leiden voor één van zijn twee Jumbo’s in Elst. Hij heeft mij de fijne kneepjes van het vak geleerd waardoor ik langzaam in de rol als ondernemer groeide.”

Streekstra: “Ik ben werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis en blijf dit deels doen. Ondernemen zit in mijn bloed, ik ben namelijk opgegroeid op een veeteelt- en akkerbouw bedrijf. Daarom vind ik het fantastisch om nu weer te kunnen ondernemen samen met Hendrik. Ik ga mij met name bezighouden met de financiën, personeel & organisatie en een stuk marketing.”

Hoe gaan de eerste weken als ondernemers van een supermarkt?

Geertsma: “Je wordt geleefd doordat er veel op je afkomt. Je moet je dan bezig zien te houden met de grote lijnen, de rest moet je wegfilteren. Het viel niet tegen. De reacties van de vaste klanten zijn positief, ik probeer dan ook veel op de werkvloer te zijn.”

Streekstra: “Het is een bijzondere tijd die je niet snel vergeet.”

Hoe zag de dag van de overdracht eruit?

Geertsma: “Op het moment dat Jumbo met deze mooie kans kwam, ben ik redelijk snel daarna gestopt in Elst. Zodoende had ik zes weken de tijd om mij voor te bereiden op het nieuwe avontuur. In die periode konden we met de ruim ervaren Johan en Ans Arkema meelopen om te kijken hoe de processen lopen in de winkel. De periode naar onze opening toe verliep heel soepel. Op de dag zelf zijn alle producten van de hele winkel geteld. We zouden eerst tot 13.00 uur dicht blijven die dag, maar om 11.30 uur konden de deuren van de winkel al opengaan. Vanaf dat moment was alles van ons. De sleutel kregen we al een week van tevoren.

Op die dag heb ik zoveel als mogelijk op de vloer gestaan. Gezien we in een landelijk dorp zitten, is het belangrijk zichtbaar te zijn voor de bezoekers. Dat er bij de Jumbo hier een nieuw echtpaar aan het roer staat, gaat namelijk rond als een lopend vuurtje. Zo stond het in een plaatselijke krant. Velen vroegen zich af: ‘Wie zijn die nieuwe ondernemers?’. Bijna iedereen spreekt ons aan, en wil kennis maken. In de stad is dat heel anders.”

Wat zijn jullie plannen met de supermarkt?

Geertsma: “We willen meer loyaliteit creëren door leuke acties te organiseren. We zijn bijvoorbeeld al van start gegaan met een spaaractie voor handdoeken, en in september kunnen klanten sparen voor FC-Groningen voetbalplaatjes. Ook gaan we ons persoonlijk introduceren met een huis-aan-huis folder. Op 19 augustus is er een feestelijke opening waarna er drie actieweken met gratis producten zijn. Vanaf eind september staat er een schap van vijf meter met Hema-artikelen in onze supermarkt. Van huishoudartikelen tot cadeauartikelen, kopjes, vlaggetjes en sokken. Ook komen er zelfscan- en self-checkout kassa’s en het is de planning om in 2023 de winkel te verbouwen”.

Ga je ook op gebied van duurzaamheid iets veranderen?

Geertsma: “Met de verbouwing van de winkel komen er zonnepanelen op het dak en een nieuw energiezuinig koelsysteem. We zijn ook net van start gegaan met het afprijzen van producten met een korte t.h.t. tegen voedselverspilling.”

En kunnen bezoekers nog wijzigingen aan het assortiment verwachten?

Geertsma: “Wietske is opgegroeid op een akkerbouw- en veeteeltbedrijf in Ternaard. Daar willen we mee gaan samenwerken door aardappelen en misschien melk en eieren van ze af te nemen. Op lokaal gebied willen we verder ook meer de samenwerking opzoeken met de plaatselijke slager, telers en bakker. Zo willen we ook de middenstand hier helpen. We verkopen nu cake, koeken, brood, worst en andere vleeswaren van hier in de buurt. Die lokale samenwerking verloopt soepel. Het hoofdkantoor zorgt voor de overige producten.”

En vers?

Streekstra: “We bereiden nu al verse pizza’s voor onze klanten, daar voegen we straks verse maaltijden en La Place broodjes aan toe. Tevens zit hier in de buurt een scholengemeenschap. Verse saucijzenbroodjes zien wij daarom ook wel zitten.”

Zijn er tot slot aspecten die jullie juist willen behouden zoals het was?

Streekstra: “De sfeer is heel gemoedelijk: ons kent ons. Het contact met de klanten is heel persoonlijk, dat dorpse karakter willen we bewaren. Er is bovendien veel betrokkenheid met de lokale verenigingen, voetbalclubs en kerken. Dat is traffic naar je winkel dat je graag behoudt.”

Geertsma: “Ook blijft de ‘Superservice’ bestaan. Dat is een gratis dienstverlening voor mensen die slecht ter been zijn. Wij bieden hen de mogelijkheid om de volle winkelwagen bij ons te laten staan. Een medewerker bezorgt dat op een later moment bij de klant thuis. Die verantwoordelijke werknemer was onlangs op vakantie, dus deden we dat toentertijd zelf. We reden door het hele dorp en werden met koffie ontvangen. Dan leer je je klanten echt goed kennen.”



Bron: Levensmiddelenkrant