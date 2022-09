Cao levensmiddelbedrijf algemeen verbindend verklaard

WOERDEN – Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de collectieve arbeidsovereenkomst voor het levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend verklaard. De nieuwe werkgeverspartij E-commerce Nederland was hier tegen in bezwaar gegaan om dat er een overlap van werkingssfeer zou zijn met hun nieuwe cao E-commerce Food. Levensmiddelenkrant vroeg de directeur van het Vakcentrum, Patricia Hoogstraaten, om uitleg.

Eind vorig jaar heeft E-commerce Nederland voor het eerst een cao afgesloten namens bedrijven die uitsluitend activiteiten hebben in de online levensmiddelenhandel. Het algemeen verbindend verklaren van de cao voor het levensmiddelenbedrijf zou betekenen dat er een overlap zou zijn tussen de twee cao’s voor personeel van online foodbedrijven. E-commerce Nederland was daarom van mening dat de cao voor het levensmiddelenbedrijf niet algemeen verbindend kon worden verklaard.

Virtuele winkels

Het Ministerie van SZW is niet mee gegaan in de argumenten van E-commerce Nederland. Volgens Patricia Hoogstraaten was dat ook de meest logische beslissing. “De cao levensmiddelenbedrijf bestaat al lang en wordt ook sinds 1955 algemeen verbindend verklaard. Al in 2001 is daarin opgenomen dat deze geldt voor zowel fysieke als wat toen nog virtuele winkels werd genoemd. Dus ook de online activiteiten van de levensmiddelendetailhandel vallen daar onder”, legt Hoogstraaten uit.

Voor bedrijven die de cao E-commerce wilden toepassen en werkzaam zijn in de foodbranche is de cao voor het levensmiddelenbedrijf toch leidend. “Onze cao is altijd een minimum cao. Een ondernemer mag altijd betere arbeidsvoorwaarden bieden maar nooit minder. En dat laatste gebeurd als de e-commerce cao wordt gevolgd”, legt Hoogstraaten uit. “Met het algemeen verbindend verklaren is onze cao van toepassing op iedereen die in de levensmiddelendetailhandel werkt. De cao voor grootwinkelbedrijven in levensmiddelen is gelijk aan de cao van onze leden. Daarmee is de hele levensmiddelenbranche afgedekt”, aldus Hoogstraaten.

Bron: Levensmiddelenkrant