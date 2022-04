CBS: inflatie maart 9,7 procent

DEN HAAG – In maart waren consumenten 9,7 procent duurder uit dan een jaar eerder. In februari bedroeg de inflatie nog 6,2 procent. Vooral de prijsontwikkeling van energie is debet aan de inflatie: die prijs van energie lag in maart 157 procent hoger dan in dezelfde maand in 2021.