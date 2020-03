Contactloos betalen tijdelijk tot 50 euro

(CORONANIEUWS) AMSTERDAM – Contactloos betalen is sinds deze week ook mogelijk bij bedragen tot en met 50 euro. Consumenten kunnen zoals gewoonlijk afrekenen met bankpas, smartphone of wearable. Consumenten en retailers hoeven hier zelf niets voor te doen, het wordt automatisch ingevoerd.

Deze maatregel is onlangs bekendgemaakt door Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Banken. In tijden van corona hoeft de consument het pinapparaat minder aan te raken, is de gedachte achter de maatregel. Voor deze wijziging van de transactielimiet worden ruwweg 380.000 Nederlandse betaalautomaten automatisch op afstand aangepast. De nieuwe transactielimiet wordt in de loop van de week landelijk doorgevoerd. De limiet is nu al verhoogd in vrijwel alle supermarkten en andere drukbezochte winkels.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de verhoging: “Hoe minder consumenten een betaalautomaat moeten aanraken om hun pincode in te tikken, hoe beter. Voor ons is wel belangrijk dat de banken eventueel misbruik blijven vergoeden tot de hogere limieten.”

Grotere aankopen

“Wij zijn blij met deze snelle actie. We vragen klanten al om zoveel mogelijk te pinnen, liefst met een contactloze bankpas, mobiele telefoon of wearable” aldus Eus Peters, directeur Raad Nederlandse Detailhandel. “Dat dit nu ook voor grotere aankopen zonder pincode kan, helpt enorm.” Winkeliers en andere ondernemers kunnen voorlichtingsmateriaal voor klanten zelf downloaden.

Een andere limiet voor contactloos betalen, de zogeheten cumulatieve limiet, is vorige week al door de banken verhoogd, van 50 euro naar 100 euro. Deze cumulatieve limiet is van toepassing op meerdere contactloze betalingen zónder pincode achter elkaar. Banken zullen eventueel misbruik van gestolen of verloren contactloze bankpassen zónder pincode tot de hogere limieten blijven vergoeden.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops