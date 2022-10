Crisp groeit als kool

AMSTERDAM – Crisp groeit in Nederland en België. In een jaar tijd heeft de online-supermarkt het aantal klanten in Nederland zien verdubbelen. In België, waar het bedrijf sinds juni actief is, groeit het aantal bestelling hard. In de laatste vier weken zag de verssupermarkt een verdubbeling van het aantal bestellingen bij onze zuiderburen. In beide landen werkt Crisp naar honderd procent elektrische bezorging.