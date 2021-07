Dagverse melk van Plus nu biologisch

UTRECHT – Plus’ dagverse melk en karnemelk in een literpak zijn vanaf deze week biologisch. Klanten blijven dezelfde prijs betalen voor de melk, de boeren die de biologische melk leveren ontvangen een meerprijs die hierbij past. Het verschil betaalt Plus uit eigen zak.

Ongeveer duizend biologische koeien produceren jaarlijks 7,8 miljoen liter duurzame melk voor de formule. Met de verandering breidt Plus haar dier- en natuurvriendelijke huismerk ‘Biologisch Plus’ verder uit. Naast het biologische huismerk zijn sinds 2010 alle bananen Fairtrade gecertificeerd en alle eieren zijn minimaal vrije uitloopeieren met het Beter Leven-keurmerk met twee sterren. Plus maakt deze stappen om het haar klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken en een impact te kunnen maken.

Beter voor allen

Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus: “Biologische melk is beter voor de klant, de boer, de koe en het milieu. De koeien hebben meer ruimte, leven gezonder en krijgen biologisch gecertificeerd veevoer. Biologische boeren zorgen goed voor de bodem, dragen bij aan biodiversiteit en werken zonder gewasbeschermingsmiddelen. Uiteraard betalen we onze boeren de meerprijs die past bij biologisch.” Michaël Wilde, directeur Bionext, ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding is ook blij met de stap naar biologisch: “Bionext is bijzonder blij met de voortvarende stappen die Plus maakt om volop te groeien in biologisch en specifiek zuivel, zodat iedereen nog makkelijker voor biologische producten kan kiezen. De biologische melkveehouderij stoot 70 procent minder stikstof uit. Ook andere grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en dierenwelzijn wordt biologisch gezien als een belangrijk onderdeel van de oplossing.”

Overgangsfase

Na een korte overgangsfase van een paar maanden, zal de supermarkt haar biologische melk enkel bij Nederlandse melkveehouders inkopen. Dit is een samenwerking met Nederlandse biologische melkveehouders. De komende drie jaar gaat Plus haar biologische huismerkschap uitbreiden, zodat het meer dan 50 procent van het assortiment beslaat.

Bron: Levensmiddelenkrant