'De hele buurt mag weten dat je bij Van Vliet terecht kan'

Nieuwe ondernemer Jumbo Voorschoten wil klanten verrassen

VOORSCHOTEN - Tom van Vliet mag zich sinds deze maand Jumbo ondernemer in Voorschoten noemen. De viering daarvan heeft hij in deze tijd vooralsnog even uitgesteld. Desalniettemin is hij ontzettend blij en gedreven om er iets moois van te maken.

“In juni kreeg ik de winkel van Jumbo aangeboden, omdat die goed bij mij zou passen”, vertelt Van Vliet. Zelf was hij het daar volledig mee eens. “Het is een grote buurtwinkel in een mooie wijk. De consumenten hebben veel behoefte aan contact; met de medewerkers, maar ook met de ondernemer. En dat is iets wat mij erg ligt, dat sociale aspect. En ik kan er ook goed op inspelen op commercieel gebied.”

Om er echt iets moois van te maken, wil hij de komende weken de winkel eerst goed leren kennen. “Het is nu de taak dat de winkel netjes vol komt te liggen en dat we alle processen doorlichten. Ik ben hier niet om alles gelijk te veranderen en om te gooien. Maar juist om te kijken wat er goed gaat, waar we uiteindelijk stappen kunnen gaan zetten en waar ik mijn eigen saus eroverheen ga gieten.”

Gevel

Een belangrijk, praktisch punt dat daarbij gaat helpen, is het aanpassen van de gevel. Daar prijkt nu nog de naam ‘Hofland’, verwijzend naar de buurt waarin de supermarkt staat. “Maar dat wordt aangepast”, geeft Van Vliet aan, “zodat iedereen in de buurt weet dat ze bij Tom van Vliet terechtkunnen. Ik wil echt het gezicht van de winkel worden. Als consumenten mij zien lopen, zou ik het fijn vinden als zij ook meteen weten wie ik ben.”

Dat heeft allemaal te maken met het persoonlijke gevoel dat hij in de winkel wil oproepen. Er moet aandacht voor de consument zijn. Daar komt ook service bij kijken. Deels is dit al gerealiseerd door de inrichting van de winkel, met ruime en relatief korte gangpaden. Daarnaast is inspiratie een belangrijke pijler voor Van Vliet: “Bijvoorbeeld dat er een passend wijntje staat bij het gerecht dat we aanbieden. Maar ook verrassende producten, die je niet in elke andere regio tegenkomt. Dat kan in het grillsegment zijn, want daar wil ik in ieder geval in gaan uitbreiden. Ik wil echt gaan spelen met lekker verse producten.”

Afwijkend

In die zoektocht naar unieke producten staat Van Vliet ook open voor samenwerking met fabrikanten. “Ik ben op zoek naar acties die niet standaard zijn. Het gaat me ook niet zozeer om prijs, maar om afwijkende en gave dingen waarmee we de consument kunnen verrassen als ze naar ons toekomen. Daarnaast vind ik advisering en ondersteuning belangrijk. De beste fabrikanten redeneren niet alleen vanuit verkoop, maar vanuit de categorie. Zo kom je samen verder.”

