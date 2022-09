Dekamarkt opent eerste winkel volgens nieuw concept

VELSEN-NOORD – Dekamarkt opent haar eerste winkel volgens het nieuwe ontwerp. Het filiaal in Bergen is als eerste getransformeerd naar het nieuwe concept. In de moderne winkels staat ‘vers en gemak’ centraal.

Nieuw in het assortiment van de supermarktformule zijn de vers gebrande noten, een uitgebreide wijnafdeling, ‘ultraverse’ maaltijden en een inpandige slagerij. Ook besteedt de supermarkt veel aandacht aan bloemen en planten vers van de veiling.

Dekamarkt lanceert haar eigen Egmonder kaas en het serviceplein is voorzien van zelfscankassa’s.

Supermarktmanager Robert van Stralen is trots op het eindresultaat: “Hier voel je het vakmanschap en de aandacht voor verse, kwalitatieve en verantwoorde producten. De klant heeft een ruime keuze uit vlees van topkwaliteit uit onze eigen vernieuwde slagerij. Omdat we zelf inkopen, weten we precies waar ons vlees vandaan komt. Dat vinden we belangrijk. Daarnaast bakken onze bakkers in onze eigen bakkerij heerlijk brood met de allerbeste ingrediënten. Van volkoren tot meergranen. Ook op de winkelvloer bakken we de hele dag door om de versheid van ons brood te garanderen. We maken er deze week een feestje van, dus kom vooral langs!”

Ontwerpwedstrijd

Dekamarkt viert de heropening door de klanten een week lang te trakteren op producten en aanbiedingen. Ook organiseert de super een ontwerpwedstrijd waarbij klanten de nieuwe boodschappentas voor Dekamarkt Bergen kunnen ontwerpen. De winnaar wordt gekozen door supermarktmanager Van Stralen, kunstenares Pauline Bakker en Laure Eijpe, hoofd educatie van museum Kranenburgh.

Bron: Levensmiddelenkrant