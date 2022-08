Deliveroo wil zich terug trekken uit Nederland

AMSTERDAM – Deliveroo overweegt zich terug te trekken uit Nederland. De bezorgdienst blijkt in Nederland niet voldoende rendabel.

Het vertrek is nog niet definitief. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de relevante belanghebbenden. Deliveroo heeft nog niet bekend gemaakt wie dit zijn.

Wanneer het plan wordt goedgekeurd zal Deliveroo naar alle verwachtingen eind november stoppen met haar Nederlandse diensten. Tot die tijd zullen de diensten van Deliveroo Nederland beschikbaar blijven.

Concurrentie

In Nederland heeft Deliveroo moeite met opboksen tegen concurrenten als Thuisbezorgd en Uber Eats. Waar de bezorgdienst streeft naar het hebben van de hoogste marktpositie. De omzet van de bezorgdienst in Nederland vertegenwoordigt slechts 1 procent van Deliveroo’s wereldwijde bruto transactiewaarde (GTV).

"Dit is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen. We willen alle medewerkers en bezorgers, die tijdens dit consultatieproces zullen worden ondersteund, bedanken. Zij zijn onze prioriteit. We hebben met plezier gewerkt met duizenden restaurants in Nederland en willen consumenten bedanken die bij ons hebben besteld en hebben genoten van hun maaltijden. Tijdens het consultatieproces blijven we normaal opereren", zegt Eric French, chief operating officer bij Deliveroo Internationaal.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops