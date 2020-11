Drents-Amerikaans dataplatform FarmTrace rolt uit in Europa

AMSTERDAM – De succesvolle Amerikaans-Nederlandse tech-startup FarmTrace betreedt versneld de Europese markt. FarmTrace maakt productieketens inzichtelijk door data te verzamelen vanaf de bron, met als gevolg beter functionerende ketens. Voor de eerste uitrol haalt de onderneming nu 12 miljoen euro om te groeien op.

Op dit moment blijkt het vaak nog lastig om de exacte productiegegevens goed te achterhalen. FarmTrace heeft als doel dat te veranderen. “Consumenten weten dankzij onze data waar hun voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en wat erin zit”, zegt ceo en oprichter Chris van den Berg. “Dit moet niet alleen gelden voor de ‘happy few’ die biologisch voedsel kunnen betalen, maar voor iedereen.”

Zoon van een Drentse melkveehouder Van den Berg groeide zelf op binnen het melkveebedrijf van zijn vader en opa. De droom om de wetenschap erachter te delen met consumenten en retailers verwezenlijkt hij nu met zijn dataplatform FarmTrace. Het bedrijf heeft voor zijn Europese uitrol 12 miljoen euro opgehaald en neemt het automatiseringsbedrijf VSM Automatisering over. Een autoriteit in de markt met een lange historie en uitgebreid netwerk in de agrarische- en automatiseringssector. Sinds de oprichting in Irvine in 2018 haalde het bedrijf al miljoenen dollars aan groeigeld op. Daarnaast voegde ondernemer Kelby Kleinsasser, die van Farmers Business Network een miljoenenbedrijf maakte, zich bij de directie van FarmTrace.

Dataverzameling

Naar 100.000 boerderijen in 2025 FarmTrace heeft software geïmplementeerd en voert diensten uit voor inmiddels 20.000 Europese en Amerikaanse boerderijen, toeleveranciers en verwerkers. Verwachting is nu dat dit aantal gaat groeien van 30.000 in 2021 naar 100.000 in 2025. FarmTrace stelt producenten, retailers en consumenten in staat hun product tot aan de oorsprong te traceren. Denk hierbij aan cijfers over het gebruik van antibiotica op een melkveebedrijf of de daadwerkelijk gemeten uitstoot bij het vervoeren van de producten.

Het resultaat: alle productieprocessen worden in detail meetbaar en minder verspilling wordt mogelijk dankzij een beter functionerende keten. Bovendien kan de consument in de toekomst zelf meer zeer gedetailleerde informatie vinden over het product, bijvoorbeeld met behulp van een QR-code op de verpakking of op schapkaartjes, bij producten van FarmTrace-klanten.

De boeren maken gebruik van een aantal uiteenlopende services van FarmTrace, terwijl ze eigenaar blijven van de verzamelde data. Met toestemming van deze veehouders gebruikt FarmTrace verzamelde informatie, namens onder andere voerleveranciers, genetica, robot leveranciers en zuivelverwerkers in de agriketen, om ze vervolgens (anoniem) overzichtelijk te maken via het dataplatform. Dit proces is volledig geautomatiseerd.

‘Willingness to pay’

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat consumenten voor lokaal geproduceerde dierlijke producten een significant hogere ‘willingness to pay’ hebben. Bovendien hebben supermarktorganisaties zoals Ahold Delhaize en het Amerikaanse Walmart hun ambitie uitgesproken om de keten van boer tot bord inzichtelijk te maken voor hun klanten.

“Meerwaarde creëren in versgroepen is voor supermarktorganisaties een strategische speerpunt”, stelt Prof. dr. Laurens Sloot, bijzonder hoogleraar detailhandel. “Dit wordt pas echt mogelijk als een product verdwijnt uit de bulksfeer en door de consument als uniek wordt ervaren. FarmTrace faciliteert een manier waarop vanuit data een verhaal kan worden opgebouwd en zorgt ervoor dat dit niet langer is voorbehouden aan premium niche producten. Bovendien zorgt dit ervoor dat meetbare verbeteringen in een duurzame keten mogelijk zijn.”

Dataplatform FarmTrace maakt de voedselproductie van boerderij tot bord inzichtelijk. Het stelt productiebedrijven, retailers en consumenten in staat de oorsprong van hun product tot aan de bron op grote schaal te achterhalen en de productieketen te verduurzamen, veiliger te maken en de consument beter te informeren. Zo worden bijvoorbeeld de gezondheid van dieren, productiewijze van grondstoffen en transacties in de keten bij elkaar gebracht binnen een overzichtelijk digitaal systeem. De schaal waarop dit wordt gedaan en de mogelijkheid om gedetailleerd te meten vanaf de boerderij maken FarmTrace een uniek databedrijf.

Bron: Levensmiddelenkrant