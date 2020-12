‘Eerst moet de basis goed zijn, dan kijk ik verder’

Plus Renkum na grondige verbouwing weer open

RENKUM - Sommige tieners dromen op hun zestiende van eindeloos feesten, maar Karin van der Zouw had een ander doel voor ogen: supermarktondernemer worden. Halverwege oktober verwezenlijkte ze haar droom, die nu met de verbouwing een nog mooiere vorm heeft aangenomen.

“In week 1 hebben we deze vestiging overgenomen van Plus Retail. We zijn dus al even bezig, maar sinds 18 oktober mag ik mij officieel ondernemer noemen en een maand later zijn we opengegaan met de nieuwe inrichting.”, klinkt de kersverse ondernemer trots. Samen met Rob en Irma Beijer runt Van der Zouw de Renkumse Plus. Allen zagen dat er met een beetje sleutelen flink potentie in de winkel zit.

Productiviteit

“We hebben meteen drie dingen veranderd”, legt Van der Zouw uit. “Volle schappen, goede producten en zorgen voor zo min mogelijk derving. Daarmee verhoog je de productiviteit en verminder je de kosten. Ik hoorde toen ik hier kwam van consumenten dat ze ontevreden waren over dat actieschappen vaak leeg waren en producten over de datum in de winkel lagen. Daar is nu geen sprake meer van. Ik zorg eerst dat de basis goed is, daarna ga ik verder kijken.”

“We hebben meer verse producten in ons assortiment sinds de verbouwing. Daarmee zijn we een goede concurrent geworden voor naastgelegen supermarkten, denk ik. Een fles cola heeft iedereen wel, maar ook met niet te veel gekke dingen trek je zo consumenten naar je toe. Ook wil ik me bijvoorbeeld lokaal wat meer gaan inzetten, dus daarmee hoop ik ook volgend jaar meer te kunnen doen.”

Ook voor de aankomende feestmaand wordt het daarom niet een te gekke bedoening voor Van der Zouw. “Het is voor alle supermarkten wel duidelijk dat we meer omzet zullen draaien. Wij gaan dit jaar nog door om gewoon de puntjes op de i te zetten. Ook de medewerkers zijn nu nog een beetje aan het zoeken. In januari gaan we dan echt starten. Vanuit Plus is ook al heel veel geregeld, dus dat is fijn. Ik hoop alleen dat fabrikanten de drukte ook aankunnen”, zegt de ondernemer.

Extra

In het samenwerken met fabrikanten heeft ze al enige ervaring, door de eerdere ondernemingen van de Beijers in Amersfoort, die nu verkocht zijn. Van der Zouw werkt graag met leveranciers die net even wat anders te bieden hebben. “Het standaard ‘bij tien producten afnemen krijg je er één gratis’, heb je overal. Maar als je als fabrikant iets extra’s kan brengen, sta ik daar altijd voor open. Natuurlijk blijft het altijd een beetje geven en nemen bij zo’n relatie. Maar ik denk dat je met een goede samenwerking er altijd meer uit kan halen.”

