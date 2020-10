Ekoplaza naar Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De biologische supermarktketen Ekoplaza zal nog dit jaar in Alphen aan den Rijn haar deuren openen. De vestiging zal 250 vierkante meter in beslag nemen, aldus berichtgeving op nieuwssite www.alphens.nl.

Na meer dan een jaar zoeken is er een ondernemer gevonden die het aandurft een vestiging te openen: Yahya Moumen. Hij zal onder andere een volledig biologisch assortiment aan cosmetica, verse groente en maaltijden bieden.



Ekoplaza komt als vervanging van de Natuurwinkel, die vlak bij de in 2015 ingestorte Julianabrug stond. Deze winkel was voor consumenten lastig te bereiken en kon het hoofd niet langer boven water houden. De Ekoplaza-vestiging die in december geopend wordt, komt in een ander deel van het centrum, tegenover de Bonifaciuskerk in een nieuw woon- en winkelcomplex.



Geert-Jan Smits, formulemanager van Ekoplaza, is blij met de nieuwe onderneming, meldt hij aan de nieuwssite: “Door de sluiting van de Natuurwinkel in mei 2019 is er in Alphen nog steeds vraag naar een supermarkt met biologische producten. De nieuwe ondernemer heeft veel zin om te starten.”