Gebroeders van Kempen blij met terugkeer bij Spar City

‘Mensen komen bij ons vanwege de gunfactor, we zitten er al zo lang’

AMSTERDAM - De familie Van Kempen kocht in 1985 een supermarkt in Amsterdam op Rapenburg en verkocht deze in 2010 -terug aan Spar. Vorig jaar hebben de twee zoons Ronnie en Barry van Kempen de winkel weer teruggekocht van de formule en nu runnen ze ‘m samen. Barry van Kempen vertelt aan Levensmiddelenkrant hoe het een jaar na hun start gaat met de winkel.

Hoe zijn jullie begonnen met ondernemen?

“Onze ouders hebben deze winkel gekocht in 1985, toen was het nog een AMart, en wij woonden erboven. We zijn praktisch in de winkel opgegroeid en hebben er ook van jongs af aan gewerkt. Gaandeweg zijn we allebei andere dingen gaan doen, maar uiteindelijk toch het supermarktleven ingegaan toen we zo’n 22 en 25 jaar waren. We hebben in 2005 nog een Spar city in de stad gekocht, aan de Nieuwe Kerkstraat. In 2010 verkochten mijn ouders de zaak aan de Rapenburg terug aan de formule. Vorig jaar november heb ik hem met Ronnie weer teruggekocht. Het is echt nog precies dezelfde winkel als toen. In 2022 gaat deze supermarkt voor zo’n anderhalf jaar dicht. Het hele pand wordt gesloopt en er komt een volledig nieuw gebouw voor terug met daarboven appartementen. De samenwerking met mijn broer is vertrouwd. Uiteraard hebben we wel eens een discussie, maar het voelt goed en dat is belangrijk. Het scheelt ook dat we een duidelijke rolverdeling hebben. Ik doe de achterkant en Ronnie is van de winkelvloer, al kunnen we elkaars werk uiteraard overnemen als dat nodig is.”.

Hoe is het afgelopen jaar met de lockdowns verlopen?

“Als Spar city-ondernemers hebben we helaas niet op hetzelfde niveau mee kunnen doen als de ‘reguliere’ supermarkten. De stad was leeg en in onze winkel moet je het echt hebben van de toeristen, ambtenaren en dagjesmensen. Nu trekt het gelukkig weer aan. We zitten nog niet op hetzelfde peil als voorheen, maar we komen er wel. We missen nu vooral nog de intercontinentale toeristen. Het is echt een voordeel dat Spar een internationaal bedrijf is, actief in zo’n 48 landen. Daardoor is het voor toeristen direct duidelijk dat dit een supermarkt is. Bij een Albert Heijn-vestiging moet dat er bij wijze van spreken letterlijk op de deur staan.”

Waarom komen de klanten bij jullie?

“Enerzijds komen mensen, vooral toeristen dus, vanwege de herkenning. Anderzijds moeten we het voor een groot deel ook van de gunfactor hebben. Mensen kennen ons en ze kennen het verhaal van onze ouders. Ze weten dat ze hier ook voor een praatje terecht kunnen. Daarnaast speelt het volgens mij mee dat sommige Amsterdammers de grote supermarkten een beetje beu zijn en eens iets anders willen.”

Hoe behoud je een goed assortiment op een kleinere oppervlakte?

“Hierin kunnen we het schappenplan van Spar volgen. Zij kiezen waar wij onze schappen mee vullen, rekening houdend met het hoogste rendement. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat onze 250 m2 altijd te klein is.”

Wat zijn uitdagingen?

“Wekelijks hebben we zo’n zeven-à achtduizend klanten in de winkel. Een groot deel van hen bezoekt ons tijdens de lunch. Wanneer het merendeel van je klantenbestand van 11.30 tot 14.00 uur komt, moet je dat in goede banen kunnen leiden. We maken verse broodjes in de winkel en we hebben pre-made broodjes. Die producten lopen ook het hardst. Het betekent dat we flink moeten doorwerken tijdens lunchtijd. Dit is telkens weer een uitdaging waar we gelukkig tevreden uitkomen. Tijdens de coronatijd hebben we het wel moeilijk gehad, er mochten maximaal twintig klanten in de zaak. Hier waren we in het begin erg streng in, met iemand die aan de deur stond. Dit hebben we toen langzamerhand steeds meer losgelaten. We zijn blij dat deze maatregelen zijn teruggedraaid. Je wordt enorm belemmerd in zo’n kleine winkel.”

Zijn de producten bij de Spar city duurder is dan in een reguliere Spar?

“Nee, dat plaatje klopt eigenlijk niet. De producten hebben overal dezelfde prijs. Voor de gekoelde producten betaal je wel iets meer. Maar we zien in onze winkel dat mensen bereid zijn om ook meer te betalen voor zo’n service.”

Doen jullie mee met maatschappelijke initiatieven?

“We zijn onderdeel van Blije Buren en Too Good To Go. Blije Buren is een stichting die mensen ondersteunt en uit hun isolement haalt. Wij dragen ons steentje bij door producten te doneren die bijna over hun houdbaarheidsdatum zijn. Deze worden opgehaald en gebruikt door de stichting. Via To Good To Go kunnen mensen bij ons terecht voor een tasje vol producten die bijna over datum zijn. Met deze initiatieven dragen we ons steentje bij aan de buurt en tegen verspilling.”

Zijn er nog toekomstplannen of ambities?

“We zitten nu goed op onze plek hier. We hebben twee winkels en zijn tevreden met de samenwerking met Spar. Het ligt er ook aan wat de kinderen later willen gaan doen, maar dat ligt nog volledig open. Om ons heen zien we dat de buurt steeds chiquer en duurder wordt, wellicht moeten we daar in de toekomst wat meer op inspelen maar voor nu zijn we heel content.”

Geschiedenis van Spar

Spar werd in 1932 opgericht door Adriaan van Well onder het motto: Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig, kortweg: De Spar. Dit werd later aangepast naar Spar. De winkels in Nederland zijn voornamelijk te vinden in kleinere plaatsen, buurten en wijken, tankstations, binnensteden en op de campus van universiteiten. In Nederland zijn er circa 440 winkels van de formule te vinden onder de namen: Spar buurt, city, enjoy, university en express.

In 1947 zette het bedrijf de eerste stappen over de grens naar onze zuiderburen. Tegenwoordig is Spar wereldwijd actief in 48 landen met zo’n 13.500 winkels.

