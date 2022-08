Geen tekort aan water in de supermarkten

NIEUWVEEN – In verschillende Belgische media wordt bericht dat de vraag naar drinkwater in de winkels enorm is toegenomen door het aanhoudende warme weer. Dat leidt soms tot lege schappen. Sinds 3 augustus is er in Nederland een feitelijk watertekort. Wat doet dat met de drinkwaterverkopen in ons land? Levensmiddelenkrant belde met een aantal supermarktondernemers om te peilen hoe het staat met het drinkwater in de schappen.

Over het algemeen is er bij de supermarkten geen sprake van extra verkoop van water door alle berichten over het watertekort. De extra verkoop die er wél is, wordt toegeschreven aan het warme weer waardoor consumenten overstappen van zoete frisdranken naar water. Bedrijfsleider Jens Janssen van de Plus in Vierlingsbeek vertelt dat de verkoop te vergelijken is met de warme periode een aantal weken geleden. “Klanten zijn nog niet met het watertekort bezig. Wel met het warme weer”, aldus Janssen.

Ook supermarktmanager Mark Cordromp van de Hoogvliet in Aalsmeer ziet geen excessen in de verkoop van water. “Nee, het is echt alleen het seizoensbeeld met het warme weer. Ook de verkoop van ijsjes loopt goed. Er wordt zeker niet gehamsterd. We hebben ook nog geen waarschuwingen gezien dat de levering van water misschien een probleem gaat worden”, zegt Cordromp.

Watertekort

De term feitelijk watertekort is onderdeel van het alarmsysteem van de overheid. Dat moet er voor zorgen dat er adequaat gereageerd kan worden op een dreigend tekort aan water in ons land. Vanaf vorige week verdeelt het landelijk Managementteam Watertekorten het schaarse water in Nederland. Zo blijft het grondwater op peil en wordt voorkomen dat zout water vanuit de Noordzee de rivieren in kan stromen.

Waterniveau

De drinkwatervoorziening is in ons land volgens Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, niet in gevaar. De waterniveaus in de bekkens, duinen en plassen in beheer bij de drinkwaterbedrijven zijn op orde. Ook de grondwatervoorraden zijn voldoende, schrijft Vewin op haar website.

Bron: Levensmiddelenkrant