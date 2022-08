Getir darkstores tonen kunst

AMSTERDAM – Flitsbezorger Getir gaat de uitstraling van haar darkstores aanpakken. Er is veel kritiek op de afgeplakte etalages van de bezorglocaties van alle flitsbezorgers. In Almere is de etalage nu veranderd in een artgallery. Artivist toont interactieve kunst met een maatschappelijk thema.