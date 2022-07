Gezelligheid houdt Jellie van der Heide al 40 jaar op de troon

DAMWÂLD – Spar Damwâld viert het 40-jarig jubileum van de goedlachse Jellie van der Heide, ze wordt dan ook allround gezelligheid genoemd door ondernemer Erik Compeer. Van der Heide heeft in al die jaren meerdere overnames van de supermarkt meegemaakt en ziet zichzelf, na veertig jaar, nog lang niet met pensioen gaan.

Van een kassadienst draaien tot het vullen van de schappen, nergens draait Van der Heide haar hand voor om. Het is de gezelligheid die haar al zo lang op haar troon houdt. “Wij zijn een klein dorp met alleen maar gezellige mensen”, zegt Van der Heide. “Mijn levensmotto is gewoon doorgaan en dat is de rode draad in mijn carrière.” De jubilaris begon op haar zestiende bij de winkel, dat toen nog een Micromarkt was, nadat ze door haar moeder werd geattendeerd op de vacatures. Ze was net van school en kon direct aan het werk in de supermarkt waar haar moeder al werkte.



Felicitaties

Het jubileum is groots gevierd met klanten, collega’s, koffie en gebak. “Ik heb drie dozen gebak mogen uitdelen aan de klanten en dat was zo op”, zegt Van der Heide. “Ook de zaterdag erop moest ik werken en toen hadden heel veel mensen bij de regionale omroep gezien dat ik mijn 40-jarig jubileum vierde. Ik heb ontzettend veel felicitaties ontvangen.”



All-round gezelligheid

Van een verkoopmedewerker of caissière wil supermarktondernemer Erik Compeer niet spreken. “All round gezelligheid vind ik veel passender”, grapt de ondernemer. “Het is bijzonder om het jubileum van Jellie te vieren. Een andere medewerker is 36 jaar bij ons in dienst, dus wie weet spreken we elkaar over vier jaar weer.”

Bron: Levensmiddelenkrant