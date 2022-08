GfK: Dagelijkse boodschappen 18,5 procent duurder geworden

AMSTELVEEN – Onderzoeksbureau GfK houdt sinds vorig jaar september de prijzen bij van 55 artikelen bij negen supermarktketens. In het begin van het onderzoek was de kassabon precies €100,-. Bij de laatste meting in juli van dit jaar kostten dezelfde producten in totaal €118,62, een totale stijging van 18,5 procent.

Niet alle artikelen stegen in de proefperiode even snel, een aantal daalden zelfs in prijs. De belangrijkste stijgers in prijs zijn pastaproducten, zuivelproducten, brood en olijf- en zonnebloemolie. Bij de dalers vallen fruit, schoonmaakproducten, chocola, ontbijtkoek en rijstwafels op. Voor het onderzoek worden de reguliere prijzen vergeleken. Van artikelen in de aanbieding wordt de gewone prijs meegenomen.

Basisproducten

“We hebben voor het onderzoek een keuze gemaakt uit veel gekochte basisproducten”, vertelt onderzoeker Norman Buysse van GfK. “Er zitten geen exotische producten bij. En niemand koopt natuurlijk exact deze artikelen. Maar op deze manier krijgen we wel een goed beeld van de prijsontwikkeling van veel gekochte artikelen”, aldus Buysse.

In de meetperiode was de grootste stijging te zien tussen januari en februari. De stijging bedroeg toen 3,4 procent. De laatste stijging tussen juni en juli bedroeg 1,7 procent. Tussen mei en juni was er zelfs een lichte daling te zien.

Verschuiving

“De A-merken stegen eerder in prijs terwijl de huismerken heel lang op hetzelfde prijsniveau bleven”, duidt Buysse. “Wat we toen zagen in de gegevens uit het Scan Panel was dat er een verschuiving kwam in het aankoopgedrag. Consumenten kochten meer het huismerk in plaats van het A-merk.”

GfK haalt de prijsgegevens voor dit onderzoek uit de informatie van hun Scan Panel. Dat zijn consumenten die hun aankoopgegevens delen met het onderzoeksbureau. De artikelen die worden bijgehouden zijn verdeeld onder de negen formules. Elke maand worden de prijzen van dezelfde artikelen bij dezelfde supermarktenketen genoteerd om tot het overzicht te komen.

Bron: Levensmiddelenkrant