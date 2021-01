Nanning nog voor bouw nieuwe supermarkt over naar Jumbo

BALKBRUG - “Ja, wij zijn de Plus-supermarkt in Balkbrug. O nee, waren”, verbetert Frank Nanning zichzelf. “Het is nog even wennen.” Op het moment van spreken is hij met zijn vrouw en team nog druk bezig met de verbouwing, om op 13 januari de deuren te openen als Jumbo supermarkt.

Wij zijn altijd tevreden geweest over de Plus-formule, daar schort het ook zeker niet aan. Maar Jumbo charmeerde ons. Het is vooruitstrevend en bovendien de snelst groeiende organisatie. En de laagste prijsgarantie sluit ook goed aan op het type klanten dat hier komt”, vertelt Nanning over de keuze die hij met zijn vrouw maakte. Begin januari staat daarom voor het koppel en hun team in het teken van verbouwen.

Extra ruimte

Daarbij is ook de ruimte van de bloemist, die intern in het pand zat, getrokken. Daarmee is de vvo van 750 vierkante meter vergroot naar 900. “Maar er gaat niet heel veel veranderen hoor, stellinkje naar links, diepvries iets verplaatst”, zegt Nanning. “Natuurlijk wijzigt er stiekem wel meer zodra je aan de slag gaat, zeker als je omkleurt. En nu er wat extra ruimte is vrijgekomen, zullen consumenten wel anders binnenkomen. Maar dit is nu toch tijdelijk.”

Kwastwinkel

Achter de supermarkt ligt namelijk een stuk braakliggend terrein, waar nieuwbouw komt inclusief een gloednieuwe supermarkt voor Nanning. “Maar ons contract met Plus liep nu af, dus hebben we gekozen voor wat we een tijdelijke kwastwinkel noemen. Plus-groen eruit, Jumbo-geel erin. We hebben het beperkt aangepakt, maar de look and feel van Jumbo zal zeker goed overkomen.”

Daarnaast is dit een goede manier om bekend te raken met de formule. “Het scheelt zo wel dat we even kunnen proefdraaien, zodat we over anderhalf jaar in het nieuwe pand echt goed weten hoe we het gaan aanpakken. Zo kunnen we onszelf ook een beetje wegwijs maken in de Jumbo-formule. Even eraan ruiken”, lacht hij. “En als de nieuwbouw dan klaar is, pakken we alles van voor tot achter goed aan. Met lokaal ondernemen, kijken in welke categorieën we willen uitbreiden en er iets geweldigs van maken. Met de 1200 vierkante meter die we dan hebben, gaan we echt uitpakken.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.