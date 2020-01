Hoogkerkse AH-ondernemer doet gas in de ban

Fokko Kip: ‘We vinden dat we als bedrijf onze verantwoordelijkheid hebben’

HOOGKERK - Ondernemer Fokko Kip is sinds 1 januari volledig van het gas af met zijn Albert Heijn in Hoogkerk, Groningen. Hij wil groener ondernemen en zag het gas afzweren als goede optie. “We hadden niet meer dan vijf minuten nodig om te concluderen dat het kon”, aldus Kip.

De ondernemer verkondigt het graag overal: het is een grote investering, maar met de juiste partijen is de omslag naar gasloos ondernemen goed te doen. Zelf draaide hij op 1 oktober al zijn gaskraan dicht, waarna hij op 1 januari officieel de gasmeter verwijderde. Twee weken later presenteerde hij zijn nieuwe winkel, een happening waar onder andere wethouder voor energietransitie Philip Broeksma bij aanwezig was. “Ik wil heel graag aan andere ondernemers laten weten dat het eigenlijk zo moeilijk niet is”, vertelt Kip. Kip ging zijn winkel toch al verbouwen. Toen hij samen met alle betrokken partijen om tafel zat, noemde hij zijn laatste eis. “Ik wil helemaal van het gas af. We hadden niet meer dan vijf minuten nodig om te concluderen dat het kon”, blikt Kip terug op dat moment.

Koude momenten

Hij werkte samen met Carrier, gespecialiseerd in verwarmings-, airconditioning- en koelsystemen. Sinds de winkel klaar is, komt de restwarmte van koel- en vriesinstallaties in het verwarmingssysteem terecht. Als back-up voor écht koude momenten, tientallen graden onder nul, is er elektrische verwarming. Kip verwacht dat de back-up nauwelijks in werking hoeft te treden.

De Albert Heijn van Kip verbruikte voorheen aardig wat gas met de apparatuur die tot en met september in zijn winkel stond. Ruim 27.000 kubieke meter in 2018 op een verkoopoppervlak van zo’n 1.300 vierkante meter.

De winkel breidde uit met de verbouwing en heeft nu een vvo van 1.700 vierkante meter en meer koeling. Maar de cijfers vallen nog positiever uit dan verwacht. Kip: “We zagen een significante daling in verbruik.” Het gasverbruik kon al van de energierekening af, maar Kip merkte ook dat het elektriciteitsverbruik in de laatste maanden van 2019 met zo’n 10 procent was gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt volgens de ondernemer door de modernisatie van zijn winkel. Alle vries- en koelinstallaties zijn inmiddels van de laatste generatie en daarmee veel zuiniger.

Gaswinning

Met 100 procent windenergie voor de elektriciteit kan Kip zijn winkel nu met trots ‘groen’ noemen. Wat het financieel oplevert, wil Kip niet in cijfers uitdrukken. Sterker nog: van tevoren waren de kosten en baten Kip zelf niet helemaal bekend. “We hebben niet tot achter de komma bekeken hoe rendabel het is, maar daar is het ons ook niet om te doen. Wij vinden dat we als bedrijf onze verantwoordelijkheid hebben, zeker in een gebied dat volop met de nadelen van de gaswinning worstelt. Mijn broer woont in het midden van het aardbevingsgebied. Daar is heel veel schade. Maar verder ben ik niet de hele dag bezig met duurzaamheid, het heeft echter wél prioriteit. Waar het kan, moet je de duurzame keuze maken.”

Bron: Levensmiddelenkrant