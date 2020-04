Jan Verbeeten, Plus Verbeeten (Overloon, Tegelen en Vierlingsbeek), sinds 2008

OVERLOON – Supermarkondernemers beleven een onwerkelijke tijd. Wat begon met hamstergekte in heel het land, veranderde in steeds strenger wordende maatregelen. Inmiddels verandert de situatie continu, wat de creativiteit en communicatieve vaardigheden van ondernemers en franchisegevers flink op de proef stelt. Ondernemers delen hun ervaring. In dit artikel: Jan Verbeeten.

“De situatie is onwerkelijk. Zelf proberen we de winkel zo goed mogelijk draaiende te houden en te zorgen dat consumenten zo min mogelijk misgrijpen. Mijn complimenten aan het hoofdkantoor voor de snelheid en de keuzes die worden gemaakt.”

Gebak

“Het mooist vind ik de steun van klanten. Ik heb nog nooit zo veel kaartjes en gebak ontvangen. Het zijn nog net geen liefdesbrieven. We proberen ons geen superhelden te voelen, maar de waardering is wel fijn. Je moet er samen voor gaan en dat gebeurt. Er is een enorme drive vanuit de medewerkers en dat maakt ons heel sterk als team. Als medewerkers kunnen komen werken, dan zijn ze er. Behalve als ze snotteren. Als leiding blijven we goed communiceren. Het team heeft het vervolgens in zich zo goed door te pakken. Ik ben erg dankbaar dat dit zo is. En trots.”

“We plannen aan de ene kant van dag tot dag, maar proberen tegelijkertijd te leren van de afgelopen weken, om daar uit te halen wat de komende weken nodig is, ook al weet niemand welke maatregelen eraan komen. Hoe lang blijft de horeca dicht? Dat zou best langer kunnen zijn dan nu wordt gedacht. Ik vertel medewerkers dat het geen sprint is, maar een marathon. Ze moeten goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust te pakken, want de drukte kan nog wel even aanhouden.”

Stijging

“Online zien we een enorme toename in de vraag, nog forser dan de stijging in de winkels. De consument waardeert de bezorgservice enorm. We schalen op waar het kan, maar lopen tegen onze grenzen aan. Gelukkig hebben we nog niet te maken gehad met coronabesmetting binnen ons team. Er zijn alleen uit voorzorg wat medewerkers met verkoudheidsklachten naar huis gestuurd. Ik heb er al met al wel vertrouwen in dat het goed gaat komen de komende weken.”

Ook uw ondernemersverhaal delen met Levensmiddelenkrant? Stuur een mail naar mathijs@levensmiddelenkrant.nl

Bron: Levensmiddelenkrant