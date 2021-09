Inwoners van Wijnjewoude zijn rode draad van nieuwe supermarkt

Boon Food Group en familie Basta (her)openen buurtsuper in Wijnjewoude

WIJNJEWOUDE - Het dorpje Wijnjewoude in Friesland heeft het drie jaar zonder supermarkt moeten doen. Joël en Andrea Basta zijn de nieuwe ondernemers van Buurtsuper Manjefiek die is verbonden aan Boon Food Group. Bij het opzetten van de winkel waren de dorpsbewoners essentieel.

Joël Basta is samen zijn ouders, Andrea en Adel Basta, uitbater van een horecagelegenheid, genaamd Manjefiek, in Kollum, 25 minuten verwijderd van Wijnjewoude. Joël Basta: ”Ik had altijd al wel de ambitie om een supermarkt te exploiteren, maar dat is een lastige wereld om binnen te komen. Na een avond werken zag ik op Facebook een oproep; inwoners van Wijnjewoude waren op zoek naar een ondernemer om de supermarkt te runnen. Die avond stuurde ik samen met mijn moeder meteen een kort bericht dat we enthousiast waren. De volgende dag bedachten we dat als we echt een kans wilden maken, we beter ons best moesten doen. We stelden een nieuwe mail op, met meer inhoud en visies. Na meerdere gesprekken en overleggen zijn we de ondernemers van de supermarkt geworden. We hebben ‘m Buurtsuper Manjefiek genoemd, net als ons restaurant, en we zijn verbonden aan de Boon Food Group.”



Brand in Wijnjewoude

Wijnjewoude had jarenlang een eigen supermarkt, maar na een verwoestende brand drie jaar geleden kwam hier een einde aan. De toenmalige ondernemer van de supermarkt vond de investering om de winkel te herbouwen te groot en sindsdien doen de inwoners van Wijnjewoude hun boodschappen in omliggende dorpen. De inwoners misten echter een supermarkt in het dorp en verenigden zich. Samen met een groep ondernemers kochten zij het pand. Zij deden dit omdat het gerucht rondging dat de eigenaar het pand wilde laten slopen. “Dat de inwoners zich verenigen om weer een supermarkt in het eigen dorp te krijgen, laat de betrokkenheid van de mensen zien”, stelt Basta. “Die bewoners vormen echt de rode draad in het verhaal. Iedereen is enthousiast over onze komst en men is ook bereid om ons te helpen. De werkgroep die ons nu ondersteuning en informatie biedt, wordt na de opening opgeheven en dan gaan zij zich inzetten als klankbordgroep.”



Plannen

Basta: “We hebben een aantal plannen die we graag zouden uitvoeren met de winkel. We willen dat deze plek het nieuwe centrum van het dorp wordt. Een deel willen we inrichten als horecagelegenheid. Dit zal grotendeels overeenkomen met ons concept in Kollum, maar dan aangepast aan Wijnjewoude. Het belangrijkste is dat eerst de supermarkt goed loopt, daarna kunnen we ons op andere dingen richten, zoals meer focussen op het adverteren rond boodschappen bezorgen en dergelijke.”



Driehoeksverhouding

Boon Food Groep levert het concept Buurtsuper zoals dat bijvoorbeeld ook in Ezinge en Deinum staat en heeft geholpen met het design en inrichten van de winkel. “We kregen ook de mogelijkheid om mee te lopen in een paar andere winkels van Boon, hierdoor kregen we beter het idee hoe het runnen van een supermarkt werkt”, vertelt Basta. Hij voegt toe: “Het meest verrassende aan het traject tot dusver is hoeveel er komt kijken bij het openen van een supermarkt. Het verbouwen is veel uitgebreider dan we eerst dachten en er gaat natuurlijk veel tijd zitten in het leggen van contacten. Samen met Boon Food Groep en de inwoners van Wijnjewoude is er echt sprake van een driehoeksverhouding: we hebben elkaar allemaal nodig, en helpen elkaar graag.”



Bezorgbus in bruikleen

Over de omgang met de bewoners vertelt Basta het volgende: “We voelen ons enorm thuis en iedereen is bereid om te helpen. Van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) hebben we een elektrische bezorgbus een jaar in bruikleen gekregen om in te zetten voor het bezorgen van boodschappen. Dit is voornamelijk voor mensen die niet goed ter been zijn een mooie aanwinst. We gaan ook een actie houden na de opening; iedereen ontvangt een poster in de bus en kan deze voor het raam hangen. Dan maken ze kans op een tas vol boodschappen.” De verwachting is dat mensen hun primaire boodschappen gaan doen in de winkel met een vvo van 75 m2. Ook worden er lokale producten aangeboden, zoals vlees uit de buurt en ook brood van de lokale bakker, “want hier mogen Friese dumkes niet ontbreken”, voegt Basta toe.



Compact

Hoewel Boon Food Groep een kleinere winkel adviseerde, is de familie Basta erin geslaagd een winkel neer te zetten waar de consument voor al zijn boodschappen terechtkan. “In deze winkel bieden we een compleet assortiment aan, met alle versgroepen. Bij andere buurtsupers merkten we dat ze daar niet in mee wilden. Met onze winkel willen we ook de consument in omliggende dorpen als Donkerbroek, Ureterp en Bakkeveen proberen te bereiken”, legt Basta uit.



Mienskip

De gemeenschap, ofwel mienskip in het Fries, staat voorop bij Manjefiek. “We zijn van plan om te blijven luisteren naar alle inwoners, niet alleen wanneer wij hen nodig hebben, ook andersom. Tijdens de opening gaan we het groots aanpakken. Dan komen de commissaris van de koning en de burgemeester. We zijn enorm dankbaar voor alle hulp die we tot dusver hebben gekregen en kijken er enorm naar uit om open te gaan en alle reacties te zien”, aldus Basta.

Bron: Levensmiddelkrant